La declaración judicial de la exconcejala de Urbanismo de Alicante por Les Naus: 36 "no lo recuerdo" en 16 minutos

"No lo recuerdo". Esta fue la expresión que hasta en 36 ocasiones empleó la exconcejala de Urbanismo en el Ayuntamiento de Alicante Rocío Gómez durante su interrogatorio en el juzgado que investiga las polémicas adjudicaciones de viviendas protegidas en el residencial Les Naus de La Condomina.

Así quedó registrado durante la grabación del interrogatorio ante el juzgado que investiga los hechos en una maratoniana jornada en la que también comparecieron en calidad de investigados el promotor del residencial, Francisco Ordiñana; la ex directora general y jefa de Contratación del Ayuntamiento, María Pérez-Hickman; el arquitecto municipal Francisco Nieto; y el funcionario de Vivienda que validó los visados, Roberto Palencia. Para este viernes hay también citados una decena de adjudicatarios más también como investigados.

La comparecencia ante la magistrada Amparo Rubio duró poco menos de 16 minutos, en los que la exedil, que dimitió al desvelar INFORMACIÓN el escándalo, anunció que solo iba a responder a la jueza, al fiscal y a su abogado, aunque solo acabó preguntando el representante del Ministerio Público, Pablo Romero. La frase "no lo recuerdo" fue pronunciada de media al menos una vez cada 27 segundos. En algunas ocasiones, hasta tres veces dentro de una misma respuesta. A ello se sumaron otros cinco "no lo sé" y varias respuestas en las que aseguró desconocer los hechos por los que era preguntada.

A lo largo del interrogatorio, Rocío Gómez evitó afirmaciones categóricas sobre buena parte de los hechos sobre los que se le fue preguntando. Cuando el fiscal trataba de concretar si negaba determinadas reuniones, conversaciones o actuaciones administrativas, la exedil insistía en que no podía descartarlas pero que no las recordaba con exactitud. La ex edil admitió que conoció la promoción a través de su marido y antes de ser concejala, pero que no recordaba si el que sería su marido decidió adherirse en septiembre de 2018. "Iba a ser mi primera vivienda habitual y tenía interés en ella", explicó. Aunque ambos se casaron en 2021, tampoco pudo precisar las fechas de los trámites realizados ante la cooperativa para optar a la vivienda.

Coincidencia de fechas

Ambos se inscribieron en la cooperativa el mismo día en que lo hicieron los hijos de Pérez-Hickman. Cuando el fiscal le preguntó por los motivos de esta coincidencia, Gómez señaló que no les conocía y no tenía ninguna relación personal con ellos, por lo que desconocía los motivos de que lo hubieran hecho el mismo día. Sin embargo, nada pudo precisar sobre las informaciones a los cooperativistas sobre las fechas en las que el Ayuntamiento concedió la licencia o cuándo comenzaron las obras, pese a que se llevaron a cabo antes de su llegada a la concejalía. "No recuerdo que se nos diera esa información", dijo. Por no saber, no sabía si sus suegros, también con piso en el residencial, se inscribieron con ellos el mismo día o si estaban empadronados allí.

En el momento de su llegada al Ayuntamiento, aseguró no saber nada de expedientes que se estuvieran tramitando respecto al residencial. En este sentido, sostuvo que nada sabía de la reclamación de Ordiñana al Ayuntamiento por el sobrecoste de las obras, ni sobre la aprobación de una autorización para conceder una prórroga a la ejecución de los trabajos. Ni siquiera recordaba si llegó a tener reuniones con Ordiñana relativas a sus peticiones al Ayuntamiento por los problemas surgidos durante la construcción del residencial. Gómez explicó que el hecho de tener su vivienda en Les Naus no fue algo que ocultara, aunque aseguró que "siempre tuve intención de abstenerme, pero no tuve que hacerlo porque no se me dio oportunidad. No tuve que tomar ninguna decisión".

Buena parte de esas lagunas de memoria las justificó por su permiso de maternidad al inicio del mandato y por los problemas de salud que posteriormente motivaron una baja médica. Mientras que sobre los primeros días en que tomó posesión, había mucha carga de trabajo en las dos concejalías que gestionaba, Urbanismo y Patrimonio. "Yo estaba un poco abrumada por la carga de trabajo y por mi reciente maternidad", dijo. Sobre sus últimas bajas señaló que "pasé una época de salud muy mala y no recuerdo nada de lo que sucedió en ese periodo".

Nombramiento de técnicos

A lo largo del interrogatorio, el fiscal le insistió en numerosas ocasiones si desde el servicio de Patrimonio se le alertó de la necesidad de nombrar a algún técnico de Urbanismo para prestar asistencia técnica a la supervisión del contrato. La exedil señaló nuevamente que no lo recordaba, pero que era posible que así fuera porque por aquella era una cuestión sobre la que se insistía mucho en otros contratos en marcha y sobre los que había que tomar una decisión. Sin embargo, a medida que desde el Ministerio Público preguntaba, sí que acabó diciendo que se designó al jefe del departamento del control técnico de obras. "Me limité a proponer el nombre, porque era la persona con mayor competencia y la más competente en ese sentido", apostilló.

Noticias relacionadas

También el fiscal le preguntó por la intervención en el expediente de otro de los investigados, el arquitecto municipal Francisco Nieto, agraciado también con un piso en residencial. Aunque Gómez no recordaba tampoco nada de una reunión con este técnico y con el responsable del contrato, señaló que "puede que se comentara en algún caso. Francisco es un buen trabajador y apoya a sus compañeros, por lo que podía ser un respaldo", explicó, sin saber concretar si en algún momento el propio Nieto se ofreció para este apoyo, algo que ni sabía ni recordaba.