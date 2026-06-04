El Govern prevé aplicar el último preacuerdo con los sindicatos pese al rechazo de los docentes

Primera respuesta del Govern tras hacerse público que los docentes han tumbado el preacuerdo alcanzado con los sindicatos mayoritarios y que se mantienen en pie las huelgas indefinidas: Educació prevé aplicar el borrador del acuerdo cerrado en mayo, pese al pronunciamiento de los profesores. El documento cuenta con la firma de UGT, CCOO y Aspepc, pero no con la de Ustec, que había supeditado su aval a la consulta, saldada con un 65% de 'noes'. La CGT, por su parte, nunca llegó a suscribir el texto.

"El Govern tiene el compromiso y la voluntad de desplegar el acuerdo en toda su totalidad, la consulta se vinculaba solo a uno de los sindicatos. Lamentamos que USTEC finalmente se desvincule", ha declarado la consellera de Educació, Esther Niubó, este jueves en una rueda de prensa en el Parlament, justo después de que los presupuestos de la Generalitat hayan superado su primer trámite parlamentario. "Pedimos un ejercicio de realismo y responsabilidad", ha pedido, acto seguido, a docentes y organizaciones sindicales para que hagan una "reflexión profunda".

Ronda de contactos el viernes

Niubó ha anunciado asimismo una "ronda de contactos" este viernes con UGT, CCOO, Aspepc y Ustec para abordar la situación y conocer si finalmente este último mantiene su negativa a suscribir el acuerdo. "Escucharemos a todas las partes de la mesa de diálogo para hacer una reflexión y una valoración conjunta", ha explicado la consellera de Educació, si bien ha dejado claro que el Govern tiene previsto seguir adelante con el acuerdo. "La alternativa al acuerdo es el bloqueo y no es positiva en ningún caso", ha advertido Niubó, que ha defendido como "muy positivo" un pacto que, según ha insistido, atiende "todas las demandas de las organizaciones sindicales". "Entendemos que hemos hecho nuestro trabajo", ha insistido la consellera.

La alternativa al acuerdo es el bloqueo y no es positiva en ningún caso Esther Niubó — Consellera d'Educació

Minutos antes, Junts, principal partido de la oposición, había pedido al president Salvador Illa que la cese y que él asuma "en primera persona" el liderazgo de la crisis, en palabras del portavoz del grupo parlamentario, Salvador Vergés. También la CGT, que hizo campaña por el 'no', ha reclamado la dimisión de la titular de Educació tras conocerse el resultado. Pero el Govern mantiene que ha hecho los deberes y que el acuerdo alcanzado es una mejora "sin precedentes" de las condiciones de los docentes y del sistema educativo, tras años de "infrafinanciación" en el sector.

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Más de 39.500 docentes han rechazado un preacuerdo que recogía un nuevo complemento en la nómina de 170 euros mensuales y 6.400 dotaciones para la escuela inclusiva en cuatro años, pero que, a ojos de la CGT, que se levantó de la mesa de negociación, no era suficiente. Tras dar voz a los profesores y constatar que tampoco avalan la propuesta, el mundo educativo se aboca a un calendario de paros que eleva la presión sobre un Govern que mantiene la misma oferta encima de la mesa.