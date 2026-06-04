El Govern pide a Junts y al PP que no bloqueen la nueva financiación para que Catalunya tenga más recursos en 2027

En plena defensa de los presupuestos de 2026 en el Parlament, proyecto que casi alcanza los 50.000 millones de euros, el Govern de Salvador Illa ha puesto la mirada más allá haciendo referencia a los recursos de más con los que podría contar Catalunya si se aprobara el modelo de financiación que trata de impulsar el Gobierno de Pedro Sánchez. La consellera de Economia, Alícia Romero, se ha dirigido directamente a Junts y al PP para reclamarles que no impidan una reforma que podría aportar 4.600 millones de euros a las arcas de la Generalitat y que se votará en el Congreso antes de que expire este año.

Llamo a Junts y al PP a no bloquear la financiación, a que piensen en los ciudadanos del país Alícia Romero — Consellera de Economia

"Llamo a Junts y al PP a no bloquearlo, a que piensen en los ciudadanos del país", ha asegurado durante su intervención en el pleno de debate de las enmiendas a la totalidad a las cuentas pactadas con ERC y Comuns. Romero ha dado argumentos a los unos y a los otros para que no echen el freno a una propuesta que nació también de un pacto con Oriol Junqueras. Si Catalunya tiene una deuda de 90.000 millones de euros es, ha asegurado, por culpa de su infrafinanciación, algo que ha considerado que se podría empezar a revertir con la condonación de la deuda del FLA, que permitiría ahorrar 1.500 millones de euros en intereses.

Cuando PP y CiU pactaron la financiación

Romero ha recordado a Junts que son necesarios más recursos para hacer frente a sus competencias, pero también ha advertido al PP que es una sinrazón desacreditar el modelo de financiación simplemente porque se ha liderado desde Catalunya. En el año 2009, ha subrayado, ya sucedió con el sistema vigente y caducado desde hace 12 años. Pero rebobinando aún más atrás en el tiempo, ha advertido de cómo en el año 2001 la propuesta de reforma también nació en Catalunya. En concreto, en el pacto del Majestic que rubricaron PP y CiU.

"En aquel momento se pensó con generosidad. Espero sinceramente que, pese a las discrepancias políticas, no pongan trabas a los avances. Ayúdenos a que el nuevo modelo se apruebe", ha reclamado la consellera ante una votación que se afrontará en los próximos meses, como aseveró el presidente Pedro Sánchez este miércoles durante su intervención en el Cercle d'Economia.

"Más allá de 2026"

La consellera de Economia ha recitado las bondades de los presupuestos, que afrontan el primer examen con el objetivo de que puedan ser aprobados de forma definitiva en julio. Ha defendido que no se tratan solo de unas partidas económicas, sino de una "herramienta de país" imprescindible para una hoja de ruta basada en mejorar los servicios públicos. "Estos presupuestos son mejores que los que presentamos hace unos meses porque incorporan la visión de otros grupos políticos", ha asegurado en referencia a ERC y Comuns, a quienes ha agradecido su "sentido de país". La responsabilidad, ha hecho hincapié, "no consiste en imponer mayorías inexistentes, sino en construir mayorías posibles".

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Ha enumerado desde las mejoras en infraestructuras pactadas, como la línea ferroviaria orbital, a la mayoría catalana en el cuadro de mando de la Zona Franca o los compromisos en materia de vivienda. Un acuerdo para unas cuentas, ha considerado, que van "más allá de 2026", una velada invitación a que la triangular entre PSC, ERC y Comuns continúe siendo operativa hasta el final de la legislatura.