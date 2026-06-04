Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Votaciones profesoresHuelga profesoresBarça LegendsRosalíaLufthansaTributo MetropolitanoLluvia CatalunyaTibidabo
instagramlinkedin

Elecciones municipales de 2027

Cuevillas presenta su candidatura a las primarias de Junts en Barcelona y competirá con Martí, Freixa y Calvo

Junts abre la carrera hacia las municipales entrando en el cuerpo a cuerpo con Aliança: "Una cosa es hablar claro y la otra insultar"

El diputado y abogado Jaume Alonso-Cuevillas.

El diputado y abogado Jaume Alonso-Cuevillas. / ACN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Carlota Camps

Carlota Camps

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Las primarias de Junts en Barcelona contarán con cuatro aspirantes. El abogado Jaume Alonso-Cuevillas ha dado finalmente el paso de presentar su candidatura y competirá con el actual líder municipal, Jordi Martí Galbis; la diputada en el Congreso Pilar Calvo; y la secretaria primera del Parlament, Glòria Freixa. Ahora, los cuatro deberán conseguir el aval de un 20% de los militantes y simpatizantes del partido. Tienen tiempo para lograrlos hasta el 11 de junio, mientras que la votación está programada para el domingo 21.

El también exdiputado ha anunciado que concurriría en esta a votación interna a través de un mensaje en las redes sociales poco antes de que expirara el plazo para presesentarse. "Hay días que parecen un día cualquiera... pero no lo son. Hoy es uno de esos. Después de pensarlo mucho, de escuchar a mucha gente y de compartir muchas conversaciones, he decidido dar el paso", ha manifestado, al tiempo que ha asegurado hacerlo con "ilusión" y "sentido de responsabilidad".

Cuevillas empezó su carrera política en el Congreso, tras haber sido cabeza de lista de Junts en Girona en 2019. Sin embargo, en 2021, renunció al escaño para presentarse a las elecciones en el Parlament. Sus conocimientos como catedrático de derecho procesal y su proximidad a la entonces presidenta del Parlament, Laura Borràs, propiciaron que el partido le eligiera como secretario segundo de la Mesa. No obstante, duró menos de un mes en el cargo.

Junts le relevó del cargo después de que apostara por no admitir a trámite resoluciones contra el Rey o a favor de la autodeterminación, alegando que no llevan "a ninguna parte" y tachando de "bobada" este tipo de desobediencia. Cuevillas acabó aceptando el cambio y pidiendo perdón, pero se quedó -con un perfil cada vez más bajo- como diputado hasta 2024, cuando renunció al escaño para volver a dedicarse a su despacho.

Noticias relacionadas

Antes de ocupar un cargo electo, Cuevillas ya era conocido por ser el primer abogado de Puigdemont tras el referéndum del 1-O, aunque posteriormente el expresident entregó su estrategia jurídica a Gonzalo Boye.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hacienda advirtió a la jueza en febrero del escaso patrimonio del presunto testaferro de Zapatero frente al alto número de empresas que controla
  2. Asuntos Internos señala a un capitán de la Guardia Civil experto en criptoactivos por blanquear para 'Nene', el socio de Rubiales investigado
  3. Federaciones del PSOE: del cierre de filas con Ferraz a la apuesta por adelantar las elecciones
  4. Sánchez anuncia que activa los Presupuestos de 2027 para rehacer la mayoría de la investidura
  5. Campaña descrédito UCO.doc', el email intervenido donde la Guardia Civil alertaba de las maniobras de Leire Díez
  6. El PP recicla sus propias leyes: 8 de las últimas 14 normas defendidas en el Congreso las impulsó antes en el Senado
  7. La trama de blanqueo del caso Zapatero movió el dinero del rescate de Plus Ultra por Suiza, Gibraltar, Isla Mauricio y Montenegro
  8. Catalunya descarta recomendar el teletrabajo por la visita del Papa

Cuevillas presenta su candidatura a las primarias de Junts en Barcelona y competirá con Martí, Freixa y Calvo

Cuevillas presenta su candidatura a las primarias de Junts en Barcelona y competirá con Martí, Freixa y Calvo

El apadrinado por Ayuso se hace con el control de las juventudes del PP tras un pacto entre los candidatos

El apadrinado por Ayuso se hace con el control de las juventudes del PP tras un pacto entre los candidatos

La Guardia Civil quiere que Pedraz reclame toda la información bancaria del PSOE y el PSC durante 2024 y 2025, años de actuación de Leire Díez

La Guardia Civil quiere que Pedraz reclame toda la información bancaria del PSOE y el PSC durante 2024 y 2025, años de actuación de Leire Díez

Felipe VI cambia de idea y será él quien despida al Papa en Tenerife en vez de la reina Sofía

Felipe VI cambia de idea y será él quien despida al Papa en Tenerife en vez de la reina Sofía

La Iglesia española que se encontrará León XIV: menos fieles pero más jóvenes que nunca y sin complejos

La Iglesia española que se encontrará León XIV: menos fieles pero más jóvenes que nunca y sin complejos

El Govern aplicará las medidas acordadas en el preacuerdo de Educació pese al rechazo de los profesores

El Govern aplicará las medidas acordadas en el preacuerdo de Educació pese al rechazo de los profesores

La oposición descalifica los presupuestos de Illa y ve a Catalunya al borde del "colapso"

La oposición descalifica los presupuestos de Illa y ve a Catalunya al borde del "colapso"

El Parlament tramita los primeros presupuestos de Illa en pleno conflicto con los profesores

El Parlament tramita los primeros presupuestos de Illa en pleno conflicto con los profesores