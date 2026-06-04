Cuevillas presenta su candidatura a las primarias de Junts en Barcelona y competirá con Martí, Freixa y Calvo

Las primarias de Junts en Barcelona contarán con cuatro aspirantes. El abogado Jaume Alonso-Cuevillas ha dado finalmente el paso de presentar su candidatura y competirá con el actual líder municipal, Jordi Martí Galbis; la diputada en el Congreso Pilar Calvo; y la secretaria primera del Parlament, Glòria Freixa. Ahora, los cuatro deberán conseguir el aval de un 20% de los militantes y simpatizantes del partido. Tienen tiempo para lograrlos hasta el 11 de junio, mientras que la votación está programada para el domingo 21.

El también exdiputado ha anunciado que concurriría en esta a votación interna a través de un mensaje en las redes sociales poco antes de que expirara el plazo para presesentarse. "Hay días que parecen un día cualquiera... pero no lo son. Hoy es uno de esos. Después de pensarlo mucho, de escuchar a mucha gente y de compartir muchas conversaciones, he decidido dar el paso", ha manifestado, al tiempo que ha asegurado hacerlo con "ilusión" y "sentido de responsabilidad".

Cuevillas empezó su carrera política en el Congreso, tras haber sido cabeza de lista de Junts en Girona en 2019. Sin embargo, en 2021, renunció al escaño para presentarse a las elecciones en el Parlament. Sus conocimientos como catedrático de derecho procesal y su proximidad a la entonces presidenta del Parlament, Laura Borràs, propiciaron que el partido le eligiera como secretario segundo de la Mesa. No obstante, duró menos de un mes en el cargo.

Junts le relevó del cargo después de que apostara por no admitir a trámite resoluciones contra el Rey o a favor de la autodeterminación, alegando que no llevan "a ninguna parte" y tachando de "bobada" este tipo de desobediencia. Cuevillas acabó aceptando el cambio y pidiendo perdón, pero se quedó -con un perfil cada vez más bajo- como diputado hasta 2024, cuando renunció al escaño para volver a dedicarse a su despacho.

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Antes de ocupar un cargo electo, Cuevillas ya era conocido por ser el primer abogado de Puigdemont tras el referéndum del 1-O, aunque posteriormente el expresident entregó su estrategia jurídica a Gonzalo Boye.