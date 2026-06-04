¿Qué beneficios tiene para Mazón que la Audiencia le avale en la causa de la dana? No declarará como testigo y podrá impugnar las decisiones de la jueza

El expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, le ha ganado el pulso judicial a la jueza de la dana. Después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) rechazara la imputación del exjefe del Consell al considerar que no había indicios delictivos contra él, la instructora Nuria Ruiz Tobarra lo citó para que declarara como testigo, condición que le exigía decir verdad y responder a las preguntas de todas las acusaciones. Sin embargo, Mazón alegó que la jueza le seguía investigando con diligencias sobre su figura, por lo que reclamó personarse con las garantías de 'preinvestigado', una figura que le permitiría mentir en defensa propia e impugnar las decisiones de la magistrada. Finalmente, la Audiencia de Valencia le ha dado la razón.

La sección segunda de la Audiencia Provincial ha estimado el recurso presentado por la defensa del expresident, el letrado Ignacio Gally, al considerar que, con la investigación todavía abierta, siguen vigentes diligencias que pueden acabar en una eventual imputación del ex máximo mandatario de la Generalitat Valenciana, por lo que este debe poder defenderse. La resolución, cuyo ponente ha sido José Manuel Ortega, presidente de la Audiencia Provincial, atiende también a la postura de la Fiscalía, que se había posicionado a favor del recurso del exjefe del Consell. "De otro modo, [Mazón] se vería privado de conocer la actividad judicial de investigación que le concierne; actividad que pudiera tener -en función del resultado de alguna de las diligencias acordadas- trascendencia inculpatoria futura", expresa el tribunal.

El tribunal conviene con el letrado del expresident y la Fiscalía en que, aunque el TSJCV rechazó investigar al dirigente del PP, permanecen abiertas en el juzgado de Catarroja líneas de investigación cuyo contenido "pudiera tener como finalidad, total o parcial, la averiguación de si la hipótesis que dicho auto calificó de mera conjetura, pudiera verse elevada a categoría de hipótesis racionalmente sostenible". Se trata, por ejemplo, de la propia citación de Mazón, los 'whatsapps' de su exjefe de Gabinete, José Manuel Cuenca, cuya recuperación se ha solicitado a Meta, o las declaraciones de alcaldes o la exportavoz del Consell, Ruth Merino.

La defensa de Mazón ya estudia recurrir decisiones de la jueza

Así pues, la personación en la causa otorgará a Mazón las garantías que tiene un investigado sin estarlo formalmente. Esto es, por ejemplo, acudir a declarar con abogado, evitar responder a las preguntas de las acusaciones o incluso mentir en defensa propia. Pero quizá lo más valioso sería tener acceso a la ingente documentación que obra en la causa y emplearla para preparar su comparecencia ante la magistrada o recurrir las decisiones de la instructora, como cualquier otra parte, en especial aquellas que le puedan afectar directamente. De hecho, fuentes del entorno de la defensa ya avanzan que se va a "examinar con rigor técnico todo lo actuado, tanto en relación con las diligencias ya practicadas como respecto de las que puedan acordarse en adelante".

"A partir de este momento, y una vez se nos dé acceso y traslado efectivo de las actuaciones, analizaremos detenidamente la causa y valoraremos la interposición de los recursos y solicitudes que procedan en Derecho, incluida, en su caso, la impugnación de las diligencias que hayan excedido los límites propios de la instrucción o afectar indebidamente a derechos fundamentales", aseguran en este sentido, para añadir que la defensa actuará "con plena lealtad procesal, pero también con la máxima firmeza en la tutela de sus derechos".

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