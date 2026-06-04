Nuevas Generaciones
El apadrinado por Ayuso se hace con el control de las juventudes del PP tras un pacto entre los cantdidatos
La batalla por liderar las juventudes del PP: un elegido de Ayuso y una diputada valenciana rivalizan con el candidato continuista
Lo que se presentó como una batalla a tres, con proyectos que dibujaban rumbos distintos para las juventudes del PP, ha acabado en un pacto amistoso por el que el candidato apadrinado por Isabel Díaz Ayuso, Ignacio Dancausa, asumirá la presidencia de Nuevas Generaciones (NNGG) con una lista conjunta. En ella, el aspirante continuista -aunque no oficialmente-, el murciano Antonio Landáburu, ocupará la vicepresidencia. Al acuerdo, hecho público en redes sociales 24 horas después de cerrarse la presentación de avales, también se suma la valenciana Candela Anglés, que aspiraba igualmente a liderar la organización.
Los tres candidatos han compartido un vídeo en redes sociales en el que anuncian que han alcanzado un acuerdo. "Hemos decidido unir nuestras candidaturas porque la juventud española está unida y porque el socialismo siempre ha sido derrotado con el empuje de los jóvenes", explican Dancausa, Landáburu y Anglés en la publicación.
El congreso, que se celebrará los días 11 y 12 de julio en Valladolid, será así un mero trámite, en el que se votará la única candidatura conjunta que llegará a la cita. Los motivos que han impulsado esta grande entente pasan por el elevado número de firmas que Dancausa ha logrado recabar para presentarse como candidato y por su ofrecimiento al resto de aspirantes de integrar una lista compartida, con la intención de articular juntos una "alternativa" para los jóvenes que quieren votar al PP. Landáburu sí logró los avales suficientes, pero fuentes conocedoras apuntan a este diario que la valenciana no lo consiguió.
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