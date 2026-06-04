Las acusaciones populares piden más años de cárcel para David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo

La vista oral por el denominado caso que afecta a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y al expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha vivido este jueves el último envite de las acusaciones populares, que han solicitado más penas de prisión para ambos: 6 años para el primero y 4 para el segundo (inicialmente eran tres y, además, pesan sobre ellos dos cargos menos)

Salvo Manos Limpias, cuya denuncia originó esta causa y representó a todas las acusaciones durante el proceso de instrucción, ha mantenido su escrito de calificaciones, modificando solo lo referente al delito de aceptación de nombramiento ilegal que afectaba a David Sánchez y los relativos a la contratación de Luis Carrero (tráfico de influencias y prevaricación administrativa), de los que se excluyó a Gallardo. Así, esta parte solicita 3 años de cárcel para el hermano de Pedro Sánchez (el delito prescrito solo conllevaba multa) y 1 año y 6 meses para el expresidente de la diputación.

El resto de acusaciones populares -Hazte Oír, Abogados Cristianos, Iustitia Europa, Liberum, Vox y PP- han mantenido que no han introducido nuevos hechos en sus calificaciones, sino que han agravado las penas para el mismo relato fáctico que consta en las actuaciones.

"Indefensión"

La reacción de las defensas ha sido solicitar al tribunal que declare la "indefensión" el entender, según ha señalado Emilio Cortés, abogado de David Sánchez, que se trata de acusaciones "sorpresivas", que conculcan el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva de los investigados. "Es insólito", ha llegado a decir Pedro del Pino, uno de los abogados.

"La modificación de los hechos es inadmisible y se introducen cambios en la calificación jurídica", ha advertido el letrado de Gallardo, Juan José Torres, que ha solicitado un aplazamiento de 10 días para preparar la defensa ante esas modificaciones.

Para Rafael Arenas, otro de los abogados, los escritos de las acusaciones populares, salvo el de Manos Limpias, "son una subversión absoluta del proceso".

También la fiscalía, que no acusa en esta causa, se ha opuesto.

Sin modificación "sustancial" de los hechos

Tras un receso para deliberar si admitía o no las nuevas calificaciones, el presidente de la Sala, José Antonio Patrocinio, ha comunicado que habían sido aceptadas al estimar que no existe modificación "sustancial" de los hechos y ha instado a las defensas a que aleguen lo que consideren oportuno en sus informes finales.

El juicio se retomará el próximo lunes, a las 9.30 horas, con los alegatos.

Reproducción de las declaraciones en instrucción

Antes de que las partes elevaran a definitivas sus conclusiones, y tras admitir el tribunal la petición de Manos Limpias de reproducir parte de las declaraciones de David Sánchez en la fase de instrucción, alegando que había habido contradicción, se ha visionado parte de las dos comparecencias del hermano del presidente del Gobierno ante la jueza Biedma, en enero y abril de 2025.

El abogado de Sánchez se ha opuesto al entender que en el juicio oral no le había preguntado en relación con los hechos del delito prescrito y que reproducir sus declaraciones en este momento procesal podía vulnerar su derecho de defensa.

Sin embargo, el presidente de la Sala ha aludido a una sentencia reciente del Tribunal Superior que recoge que en "caso de discordancia" los magistrados pueden otorgar prevalencia al testimonio de instrucción o del plenario, siempre que se haya practicado con garantías procesales, como es el caso, según ha señalado José Antonio Patrocinio.

Tras el visionado, el presidente ha dado la palabra al hermano del presidente del Gobierno. El músico se ha levantado y se ha acercado al micrófono, pero cuando Patrocinio le ha dicho que podía añadir lo que considerara oportuno ha respondido que, si el presidente no tenía ningún punto que necesitase que le aclarase, él no tenía "nada más que decir".