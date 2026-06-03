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CASO LEIRE DÍEZ

La UCO sostiene que la actuación de la trama de Leire Díez buscaba "proteger al PSOE, al Gobierno y a su presidente"

Los agentes desvelan "la existencia de un grupo de personas que, durante un periodo de tiempo determinado, comprendido al menos entre los años 2024 y 2025, habría llevado a cabo un conjunto de actuaciones indiciadamente delictivas"

En Directo. Situación política y judicial de la trama Leire Díez y el caso Zapatero | Última hora

Leire Díez, exmilitante del PSOE, a las puertas de los Juzgados de Plaza de Castilla

Leire Díez, exmilitante del PSOE, a las puertas de los Juzgados de Plaza de Castilla / Europa Press / Matias Chiofalo - Europa Press

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Tono Calleja Flórez

Cristina Gallardo

MADRID
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Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que la actuación de la trama de Leire Díez buscaba "proteger al PSOE, al Gobierno y a su presidente", Pedro Sánchez. Los agentes basan esa conclusión en el análisis efectuado de las pruebas, que les ha permitido determinar "la existencia de un grupo de personas que, durante un periodo de tiempo determinado, comprendido al menos entre los años 2024 y 2025, habría llevado a cabo un conjunto de actuaciones indiciadamente delictivas".

Y la finalidad de estas actividades, completa la UCO, "habría sido proteger los intereses puestos en juego en virtud de una serie de causas judiciales con afectación al PSOE, y, directa o indirectamente, a ciertos miembros del Gobierno o a su presidente".

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Los agentes destacan que, como consecuencia de una serie de hechos en las causas judiciales que afectan a los socialistas y a sus dirigentes, Cerdán convocó una reunión en la sede del PSOE ubicada en la Calle Ferraz a la que, entre otros, asistió Juan Manuel Serrano Quintana" y Juan Manuel Serrano, quien según los agentes "fue participe y conocedor de la evolución de la actividad desplegada, recibiendo consultas provenientes de Leire Díez", quien se encargaba "de coordinar en mayor medida el desarrollo de su actividad, haciéndolo bajo las directrices de Santos Cerdán.

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