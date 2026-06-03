CONGRESO
Sumar impulsa una ley para limitar la actividad de los expresidentes de Gobierno tras el caso Zapatero
El socio minoritario de Gobierno afea al PSOE que sólo ha salido una medida del plan anticorrupción anunciado hace un año tras el caso Cerdan
Sumar registra en el Congreso una proposición de ley para limitar la actividad de los expresidentes de Gobierno para que no puedan dedicarse a empresas privadas de sectores estratégicos en los diez años posteriores a su cese del cargo, y que impide recibir una pensión vitalicia del Estado en caso de que los exdirigentes obtengan retribuciones de otras actividades.
Esta propuesta llega después de la imputación del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de incluencias, blanqueo de capitales y organización criminal, entre otros, por la presunta intermediación, entre otros casos, en el rescate de la empresa venezolana Plus Ultra.
Nada más conocerse este caso, Sumar activó los trabajos para reformar el estatuto de los expresidentes, tal como avanzó EL PERIÓDICO, y finalmente esta reforma se ha materializado en una ley que incluye la reforma de tres normas y que presentó este miércoles la plana mayor del grupo parlamentario, el ministro de Cultura Ernest Urtasun, la portavoz Verónica Martínez Barbero y el portavoz adjunto, de IU, Enrique Santiago.
La proposición de ley aborda la reforma de tres normas; la primera es el estatuto de expresidentes del Gobierno, que se aprobó en 1992 y que regula los medios materiales de los que disponen los expresidentes, desde oficina, a asistentes, y una pensión vitalicia que hoy ronda los 80.000 euros anuales. La norma impedirá percibir estas retribuciones públicas cuando se perciban otras retribuciones por parte de actividades privadas, siempre que no sean actividades académicas, artísticas o divulgativas. "La realización de una actividad lucrativa supone la pérdida inmediata de la retribución económica", detalló Santiago en una rueda de prensa en el Congreso.
La segunda es la relativa a la ley que regula el Consejo de Estado, que el Gobierno de Zapatero modificó en 2004 para que los expresidentes de Gobierno fueran considerados consejeros natos del órgano, con un sueldo de 100.000 euros. La reforma de Sumar va encaminada a que el desempeño de esta actividad sea "totalmente incompatible con actividades lucrativas", además de incluir la obligación de firmar una declaración formal en este sentido.
La tercera de las reformas que se incluyen es la ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, "para endurecer la regularización de incompatibilidades y ejercicio de actividades privadas". La principal restricción se basa en que los expresidentes de Gobierno no podrán "prestar servicio en actividades privadas de sectores estratégicos al menos en los diez años posteriores" al cese de su cargo. Además, incluirá una disposición transitoria para que esa aplicable con carácter retroactivo, y afecte también a los expresidentes Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.
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