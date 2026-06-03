Sánchez anuncia que activa los Presupuestos de 2027 para rehacer la mayoría de la investidura

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trata de darle la vuelta como un calcetín a una legislatura agónica. Mientras el PP agita una moción de censura condenada al fracaso por falta de apoyos, ha sacado del cajón los presupuestos con la vista puesta en rehacer la mayoría de la investidura y continuar hasta 2027. Por sorpresa y durante la clausura de las jornadas del Cercle d'Economia en Barcelona, ha revelado que iniciar la tramitación de las cuentas para el año que viene esta misma semana es la baza que se había reservado para tratar de relanzar su mandato en un momento en que el aluvión de causas judiciales ha puesto en jaque al PSOE y aumentado la desconfianza de los socios.

Quiero anunciarles que el Gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos Presupuestos Generales del Estado para el año 2027

Lo ha dicho desde el mismo escenario en el que el martes Alberto Núñez Feijóo defendió una moción de censura instrumental para desalojarlo de la presidencia que no ha cuajado ni en el PNV ni en Junts, escenario que el jefe de la Moncloa ha aprovechado para intentar dejarlo en fuera de juego. "Quiero anunciarles que el Gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos Presupuestos Generales del Estado para el año 2027", ha soltado ante un auditorio que ha quedado ojiplático teniendo en cuenta los apuros que afronta el presidente y la debilidad parlamentaria en la que se encuentra con cada vez más partidos pidiendo elecciones, algo que se ha propuesto revertir.

Un "peso prioritario" de la inversión en vivienda

Sánchez, que en los últimos días ya había dejado claro que pretende resistir pese a todo y que necesita "tiempo" para consolidar su proyecto, ha detallado que esta misma semana se va a publicar la orden de Hacienda de elaboración de las cuentas en el BOE y que durante este mes de junio se actualizará el cuadro macro. Ha dado, de hecho, las primeras pinceladas de esos presupuestos "sociales" que empezarán a esbozarse con la prioridad de reforzar el estado del bienestar y que pretende que sean su salvavidas político. La principal, que la vivienda va a tener un "peso prioritario" y que para ello va a liderar el "mayor despliegue de recursos públicos" que se haya impulsado desde el inicio de la democracia, algo a lo que Sumar podrá agarrarse para defender que la coalición de gobierno tiene futuro por delante.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el president de la Generalitat, Salvador Illa, en las jornadas del Cercle d'Economia este miércoles en Barcelona / FERRAN NADEU

En paralelo, ha prometido continuar con la línea de "responsabilidad fiscal" seguida hasta ahora, así como con la reducción del déficit público para acabar la legislatura con la deuda por debajo del 100% del PIB. Serán también, ha dicho, unos presupuestos que tendrán como misión "resolver" la financiación, algo que ha asegurado que querría zanjar antes de que acabe el año pese a que los presidentes autonómicos del PP piensan dar plantón a la ronda de contactos que ha activado el Gobierno y que Junts, hasta ahora, ha rechazado la propuesta pactada con Oriol Junqueras.

La amnistía y el "conflicto político" con Catalunya

La gran pregunta es si Sánchez se saldrá esta vez con la suya. Ha dejado claro que no escatimará en esfuerzos de seducción a los que en 2023 sumaron sus votos para hacerlo presidente, especialmente Junts y ERC. De ellos, no solo ha dicho que está determinado a cumplir con lo acordado y que está todavía pendiente, algo por lo que el partido de Carles Puigdemont anunció que rompía los puentes, sino que ha ido más allá y ha asegurado estar dispuesto a afrontar "la raíz del conflicto político" que lleva años "enquistado" con Catalunya. Atrás quedan aquellos toma y daca con los independentistas para que el Gobierno reconociera -y pusiera negro sobre blanco- la existencia de un conflicto sobre el que se cimentó el 'procés' que ahora el presidente acepta sin tapujos.

No ha concretado qué traducción tendrá este propósito, pero sí que ha situado la aplicación de la amnistía "total y efectiva" como la clave de bóveda de la legislatura. No ha dudado en presumir, ante el empresariado catalán, que es gracias a la "agenda del reencuentro" que tanto España como Catalunya están en su "mejor momento" político y económico, más aún, ha destacado, desde que Salvador Illa gobierna en la Generalitat. Un hito que exhibe al mismo nivel que los datos económicos que sitúan a España como país líder de crecimiento de la Eurozona por tercer año consecutivo con una previsión del 2,2% este año. Ni una referencia ha hecho en su discurso al terremoto judicial que sacude las entrañas del PSOE y que alcanza incluso a la figura de José Luis Rodríguez Zapatero. Mientras intervenía ante el empresariado catalán, el sumario del 'Caso Leire Díez' iba dejando una estela de titulares.

Feijóo, con su moción de censura, ha hecho un reconocimiento explícito de Junts como actor político

Además de dejar claro que no piensa tirar la toalla, el presidente se ha permitido también un momento de regocijo ante la incapacidad del PP de articular una mayoría alternativa. "Con su moción de censura ha hecho un reconocimiento explícito de Junts como actor político, algo que hasta hace muy poco no hacía", ha ironizado apuntando, además, que tiene dudas sobre si ha sido algo premeditado o fruto de una equivocación. Una vez más, Sánchez ha defendido la amnistía ya no solo para que "todos los actores" estén libres para dialogar en torno a una mesa, sino para que la democracia española sea "mucho más fuerte" e incluso para que, a futuro, "la derecha española se pueda volver a reencontrar con la derecha catalana y vasca". Lejos de ser un "final", ha situado la amnistía como un "principio".

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Lo que ha hecho Sánchez es una oferta en toda regla a la mayoría de la investidura para lograr acabar la legislatura con la misma cuadratura del círculo con la que la empezó, algo que implica que todos esos partidos estén dispuestos a ello y a considerar que detrás de las causas judiciales que se acumulan contra los socialistas hay más una operación política de la derecha para derribar al Gobierno que una verdadera corrupción. "Pido responsabilidad y generosidad a las fuerzas parlamentarias", ha proclamado interpelando directamente a las formaciones nacionalistas e independentistas, así como a todas las que están ubicadas a la izquierda del PSOE, empezando por Sumar. Y es que rehacer confianzas no será fácil con un Junts que reclama que cualquier propuesta se haga en Waterloo cara a cara con Puigdemont, sino tampoco con Podemos, que también se ha sumado a la petición de elecciones. "El esfuerzo merece la pena", ha prometido.