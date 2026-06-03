Illa defiende que el PSC está "libre de corrupción" ante las dudas de la oposición sobre su campaña de 2024

"Mi partido está libre de corrupción". Así ha defendido el president de la Generalitat, Salvador Illa, que la financiación de su campaña en las elecciones de 2024 se ciñó a la ley después de que la Audiencia Nacional haya reclamado toda la información sobre cómo se sufragó. Aunque el PSC ha entregado a la justicia la documentación depositada en la Sindicatura de Comptes y trata de marcar distancias con el terremoto que afecta al PSOE, buena parte de la oposición continúa hurgando en las dudas que, a su juicio, el president debe aclarar. Pero Illa considera que ya ha dicho todo lo que debía decir al respecto, además de volver a defender, esta vez en el pleno del Parlament, la presunción de inocencia tanto de José Luis Rodríguez Zapatero como del partido que lidera Pedro Sánchez.

Han sido Junts, el PP y Vox, que habían solicitado una comparecencia inmediata en la Cámara, los más contundentes con la situación. "El PSOE está enfangado hasta el cuello y algunos como Zapatero hasta las cejas. El fango ha llegado a Catalunya, al PSC", ha criticado la presidenta parlamentaria de los posconvergentes, Mònica Sales, que ha acusado a Illa de "esconderse" y de no dar suficientes explicaciones sobre los contratos con Huawei o sobre el supuesto pago de comisiones por el proyecto del Hard Rock, dos asuntos puestos en el foco en el auto sobre el caso Zapatero. "¿Intenta tapar algo? Quien no da explicaciones hace más grandes las sospechas", ha espetado.

Manteniendo el sosiego, el president se ha limitado a responder que actúa "con la tranquilidad de quien se ha comportado correctamente en todo momento" y ha acusado a Junts de basarse en "rumores" y no escuchar unas explicaciones que, ha asegurado, ha dado el conseller de Presidència, Albert Dalmau, en sede parlamentaria sobre cuestiones como los contratos con Huawei. "No he tenido ninguna relación ni trato de favor con ninguna empresa, no tengo nada que esconder", ha insistido ante las preguntas de PP y Vox.

En el caso de los populares, Alejandro Fernández le ha dejado caer que "muy buena pinta no tiene" el alud de causas judiciales que acechan al PSOE, mientras que desde el partido de extrema derecha lo han advertido de que pedirán su testifical en el caso de presunta financiación ilegal abierta contra la sede de Ferraz. "Mi partido no se ha financiado irregularmente con préstamos de Hungría", ha soltado Illa para señalar que sí que hay motivos para dudar de la financiación de Vox, al tiempo que ha despachado a Fernández deslizando que, pese a que saque pecho de no pactar con Junts, Alberto Núñez Feijóo sí que está pidiendo al partido de Carles Puigdemont que apoye una moción de censura instrumental.

A las puertas de tramitar los primeros presupuestos de Illa, más comedidos han sido ERC y Comuns. Los primeros, sin embargo, no han desaprovechado la ocasión para tratar de señalar públicamente la contradicción que supone que el president no reconociera en su día que el independentismo sufrió una "persecución política" y que ahora haya apuntado que sí la padece el PSOE. "Escogieron darnos la espalda. Nosotros no lo haremos, denunciaremos la persecución, pero aíslen las manzanas podridas", ha advertido el presidente parlamentario de los republicanos, Josep Maria Jové, que ha instado a Illa a mirarlo a los ojos y reconocer que hubo una "causa general" contra los independentistas.

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"Se lo digo mirándolo a los ojos: la corrupción es una línea roja para mi formación y para mi mismo", ha sostenido el president, que no ha recogido el guante de los republicanos y que no se ha movido ni un ápice en manifestar "respeto" por el poder judicial y por la presunción de inocencia. Ya en respuesto a Jéssica Albiach de los Comuns ha añadido, además, que "ojalá" todas las formaciones políticas dieran explicaciones y reaccionaran con la "rapidez" con la que lo ha hecho el PSOE apartando a dirigentes puestos bajo la sombra de la sospecha de los tribunales. Tanto Zapatero como Sánchez, ha recordado, comparecerán públicamente para aclarar las acusaciones.