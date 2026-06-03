Caso Leire
El PSOE pagó a la trama inflando el precio por publicidad de las Elecciones Europeas en 2024 en el periódico de Leire Díez
Una fundadora de Crónica Libre aporta a la UCO la factura por 18.125 euros y reconoce que el precio estipulado por el servicio era "desorbitado"
Una fundadora del medio de comunicación Crónica Libre, en el que tenía participaciones la exmilitante del PSOE Leire Diez, entregó el pasado 18 de mayo a la Guardia Civil prueba de la facturación a la empresa Iki Group Comunications de la inserción en este medio de publicidad de una campaña del PSOE para las Elecciones Europeas de 2024 por un total de 18.125 euros, un precio que la propia testigo consideró "desorbitado" en función del precio de mercado y el número de visitas y visibilidad de esta 'web'.
Aportó concretamente la factura del servicio cobrado, que según los investigadores constituye un indicio de que el PSOE pudo alimentar económicamente a la trama de Leire Díez investigada por el juez Santiago Pedraz mediante varias vías, una de ellas el pago de precios inflados por insertar publicidad electoral en esta página web informativa. La factura obra en el sumario, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, tras el acta que refleja la declaración que esta mujer prestó el pasado jueves, 28 de mayo ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Se da la circunstancia de que en otra parte del sumario el responsable para la aportación de documentación del PSOE, el responsable de Gerencia Santiago Llorente, asegura que "no existe ningún contrato o factura abonado o pendiente de abono" al Grupo Crónica Libre ni a la que fuera su responsable, la periodista Patricia López, que falleció el pasado mes de diciembre.
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