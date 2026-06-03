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Investidura

PP y Vox cierran su acuerdo de gobierno para Castilla y León

Alfonso Fernández Mañueco y Carlos Pollán presentarán públicamente el acuerdo de gobierno alcanzado tras semanas de negociación

El candidato de VOX a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán (i) y el candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

El candidato de VOX a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán (i) y el candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. / Archivo

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EFE

Valladolid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El PP y Vox han cerrado ya su acuerdo de gobierno de coalición para Castilla y León y lo anunciarán este mediodía, han confirmado a EFE fuentes de la negociación.

Serán el presidente de la Junta de Castilla y León en funciones y candidato a la investidura del PP, Alfonso Fernández Mañueco, y el actual portavoz de Vox en las Cortes, Carlos Pollán, quienes anunciarán ese acuerdo en una comparecencia conjunta en las Cortes de Castilla y León.

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Tras unas intensas jornadas de negociación, ambos anunciarán tanto el contenido del acuerdo, similar aunque más detallado que los alcanzados por los mismos partidos en Extremadura y Aragón, como el reparto de los departamentos y los plazos en que piensan cumplir cada compromiso, han añadido las mismas fuentes.

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