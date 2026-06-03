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El PP vuelve a reclamar que el paseo olímpico lleve el nombre de Joan Antoni Samaranch

"Es una cuestión de justicia, de memoria y de reconocimiento a una figura inseparable de la mejor Barcelona", argumenta el edil del PP, Daniel Sirera

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Museu Olímpic de l'esport, en la Avenida de l'Estadi.

Museu Olímpic de l'esport, en la Avenida de l'Estadi. / JOAN PUIG

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El PP hace años que reclama que la avenida del Estadi de Montjuïc pase a llamarse Joan Antoni Samaranch en honor al presidente del Comité Olímpico Internacional (COI). Esta semana, coincidiendo con el acto de homenaje a su figura, celebrado el pasado martes con el rey Felipe VI, el president de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el líder popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha vuelto a pedir el cambio de nombre.

"Barcelona tiene una deuda de gratitud con Samaranch. Su liderazgo y su influencia fueron determinantes para que la ciudad pudiera hacer realidad el sueño olímpico del 92", justifica el edil del PP, quien considera que Samaranch fue una figura clave en la transformación y proyección internacional de la ciudad que merece ese lugar. Sirera pone en valor que han transcurrido ya 34 años desde unos Juegos Olímpicos que marcaron un antes y un después para Barcelona y la situaron entre las grandes ciudades del mundo. "Es el momento de reivindicar a quienes hicieron posible aquel éxito colectivo y de preservar su legado para las futuras generaciones", ha señalado.

Imagen de la popuesta del PP para cambiar el nombre de la Avenida del Estadi en Montjuïc.

Imagen de la popuesta del PP para cambiar el nombre de la Avenida del Estadi en Montjuïc. / EPC

En 2014, el entonces concejal del PP, Alberto Fernández Díaz, ya puso sobre la mesa esta petición para modificar el nombre del paseo olímpico, pero el consistorio la tumbó al considerar que no había "consenso social" suficiente, pese a que el alcalde de entonces, Xavier Trias, estaba a favor y lo veía "lógico". Fue él quien hizo una consulta pública en la que la ciudadanía rechazó la iniciativa. Desde entonces, el PP ha seguido reclamando que la medida se lleve a cabo.

Una figura controvertida

El tema de fondo siempre ha sido que Samaranch tiene una trayectoria controvertida por sus vínculos con el franquismo. Fue miembro de la Falange; concejal en Barcelona (1955-1964); procurador en las Cortes franquistas (1964-1977); delegado nacional de Deportes (1967-1970) y presidente de la Diputación de Barcelona en la transición del régimen a la democracia (1973-1977).

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"Joan Antoni Samaranch merece formar parte del callejero de Barcelona. Es una cuestión de justicia, de memoria y de reconocimiento a una figura inseparable de la mejor Barcelona: la Barcelona abierta al mundo, ambiciosa y capaz de alcanzar grandes metas como fue convertirse en la capital del deporte mundial tras aquel memorable 'À la ville de… Barcelona'", argumenta el edil popular, el mismo año que se cumple el 16 aniversario de su muerte.

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