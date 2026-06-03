Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Leo MessiCupra RavalJonathan AndicSelectividadRodaliesGrífolsCatalunyaVacacionesPare ManyanetRossy de Palma
instagramlinkedin

El PP llevará de nuevo a Salvador Illa a la comisión sobre la corrupción del Senado

El PP impulsa una nueva ronda de comparecencias en la comisión de investigación del Senado para abordar la financiación socialista.

Archivo - El president de la Generalitat, Salvador Illa

Archivo - El president de la Generalitat, Salvador Illa / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Mariano Alonso Freire

Mariano Alonso Freire

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Partido Popular (PP) da un paso más en su ofensiva parlamentaria ante los casos de corrupción que salpican al PSOE. Según anunció este miércoles la portavoz del primer partido de la oposición en el Senado, Alicia García, los populares volverán a llevar a declarar a la comisión de investigación sobre la corrupción en la Cámara Alta al presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

García aseguró que el presidente catalán y líder del PSC tendrá que ofrecer explicaciones sobre la financiación de su última campaña, la que en 2024 le llevó a la Presidencia. La portavoz del PP en la Cámara Alta anunció también que llamarán a comparecer de nuevo a Leire Díez, la conocida como 'fontanera' de Ferraz, así como al secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, quien en 2024 y como número dos del jefe de gabinete de Pedro Sánchez, el hoy ministro Óscar López, se reunió con Díez después de la carta a la ciudadanía y los cinco días de reflexión del jefe del Ejecutivo tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez.

Noticias relacionadas

Noticia en elaboración.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Hacienda advirtió a la jueza en febrero del escaso patrimonio del presunto testaferro de Zapatero frente al alto número de empresas que controla
  2. Asuntos Internos señala a un capitán de la Guardia Civil experto en criptoactivos por blanquear para 'Nene', el socio de Rubiales investigado
  3. El juez Peinado hacia el remate final de la carrera
  4. Federaciones del PSOE: del cierre de filas con Ferraz a la apuesta por adelantar las elecciones
  5. La representante de una empresa imputada en el caso Montoro justifica los pagos al despacho fundado por el exministro
  6. El PP recicla sus propias leyes: 8 de las últimas 14 normas defendidas en el Congreso las impulsó antes en el Senado
  7. Vídeo | Un desfile accidentado: la bandera de España cae durante la celebración del Día de Fuerzas Armadas en Vigo
  8. El juez bloqueó 300.000 euros a los integrantes de la trama dos meses antes de entrar en el despacho de Zapatero

El PP llevará de nuevo a Salvador Illa a la comisión sobre la corrupción del Senado

El PP llevará de nuevo a Salvador Illa a la comisión sobre la corrupción del Senado

Illa defiende que el PSC está "libre de corrupción" ante las dudas de la oposición sobre su campaña de 2024

Illa defiende que el PSC está "libre de corrupción" ante las dudas de la oposición sobre su campaña de 2024

La UCO señala a Gallardo como promotor de la plaza de David Sánchez

La UCO señala a Gallardo como promotor de la plaza de David Sánchez

Trama del PSOE, en directo | Última hora de Pedro Sánchez y reacciones tras el registro de la UCO en Ferraz por el caso Leire Díez y Zapatero

Trama del PSOE, en directo | Última hora de Pedro Sánchez y reacciones tras el registro de la UCO en Ferraz por el caso Leire Díez y Zapatero

DIRECTO | Sigue la intervención de Pedro Sánchez en la clausura de la reunión anual del Cercle d'Economia

DIRECTO | Sigue la intervención de Pedro Sánchez en la clausura de la reunión anual del Cercle d'Economia

La abogada de Koldo niega ante la UCO haber ofrecido 50.000 euros para que Carmen Pano rechazara haber llevado 90.000 euros a Ferraz

La abogada de Koldo niega ante la UCO haber ofrecido 50.000 euros para que Carmen Pano rechazara haber llevado 90.000 euros a Ferraz

El PP vuelve a reclamar que el paseo olímpico lleve el nombre de Joan Antoni Samaranch

El PP vuelve a reclamar que el paseo olímpico lleve el nombre de Joan Antoni Samaranch

El juez Peinado traslada al 15 de junio la vista preliminar contra Begoña Gómez

El juez Peinado traslada al 15 de junio la vista preliminar contra Begoña Gómez