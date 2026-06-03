Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro SánchezLeo MessiCupra RavalJonathan AndicSelectividadGrífolsCatalunyaVacacionesPare ManyanetRossy de Palma
instagramlinkedin

ACUERDO

El PP conservará sus dos senadores por la comunidad de Castilla y León

Mañueco ha confirmado que no se ha cedido ningún puesto a Vox para el Senado

Mañueco y Pollán

Mañueco y Pollán / Miriam Chacón | ICAL

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

ICAL / V. C.

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Partido Popular conservará los dos senadores por designación autonómica que le corresponden, tras las elecciones del pasado 15 de marzo, en esta XII Legislatura. Esto supone que no cede ninguno a Vox en su pacto de gobierno, a diferencia de lo que sucedió en Extremadura y Aragón.

"Las cosas se quedan en Castilla y León como estaban hasta ahora", ha querido dejar claro el presidente del PP de Castilla y León y candidato a la investidura, Alfonso Fernández Mañueco, durante la comparecencia para explicar los detalles del nuevo pacto suscrito con Vox. "Dos son para el PP y, el otro, para un partido que ahora mismo no se encuentra aquí", ha aseverado.

Los tres, de acuerdo al Reglamento de la Cámara, deben ser designados como máximo el 10 de julio.

Noticias relacionadas

En este momento, los senadores por la comunidad, nombrados por el PP, son el abulense Vidal Galicia Jaramillo y Javier Maroto, exalcalde de Vitoria, vinculado a Segovia, que es el vicepresidente primero de la Cámara Alta. Los socialistas están representados por Luis Tudanca, exsecretario general del PSCyL, que accedió a este cargo hace algo más de un año.

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hacienda advirtió a la jueza en febrero del escaso patrimonio del presunto testaferro de Zapatero frente al alto número de empresas que controla
  2. Asuntos Internos señala a un capitán de la Guardia Civil experto en criptoactivos por blanquear para 'Nene', el socio de Rubiales investigado
  3. El juez Peinado hacia el remate final de la carrera
  4. Federaciones del PSOE: del cierre de filas con Ferraz a la apuesta por adelantar las elecciones
  5. La representante de una empresa imputada en el caso Montoro justifica los pagos al despacho fundado por el exministro
  6. El PP recicla sus propias leyes: 8 de las últimas 14 normas defendidas en el Congreso las impulsó antes en el Senado
  7. Vídeo | Un desfile accidentado: la bandera de España cae durante la celebración del Día de Fuerzas Armadas en Vigo
  8. El juez bloqueó 300.000 euros a los integrantes de la trama dos meses antes de entrar en el despacho de Zapatero

Sánchez anuncia que activa los Presupuestos de 2027 para rehacer la mayoría de la investidura

Sánchez anuncia que activa los Presupuestos de 2027 para rehacer la mayoría de la investidura

La UCO sostiene que la actuación de la trama de Leire Díez buscaba "proteger al PSOE, al Gobierno o a su presidente"

La UCO sostiene que la actuación de la trama de Leire Díez buscaba "proteger al PSOE, al Gobierno o a su presidente"

Leonor, con uniforme del Ejército del Aire, recibe las máximas condecoraciones de la Región de Murcia

Leonor, con uniforme del Ejército del Aire, recibe las máximas condecoraciones de la Región de Murcia

La UCO encontró 20.000 euros en efectivo en la casa de Gaspar Zarrías repartidos entre un baúl de su salón y un vestidor

La UCO encontró 20.000 euros en efectivo en la casa de Gaspar Zarrías repartidos entre un baúl de su salón y un vestidor

La entrega de la Medalla de Oro de la Región a la princesa Leonor en Murcia, en imágenes

García-Page rechaza "la cantinela de la corrupción" del Gobierno y del PSOE: "El partido debe querellarse"

García-Page rechaza "la cantinela de la corrupción" del Gobierno y del PSOE: "El partido debe querellarse"

Sánchez anuncia que presentará presupuestos para 2027

El PP conservará sus dos senadores por la comunidad de Castilla y León

El PP conservará sus dos senadores por la comunidad de Castilla y León