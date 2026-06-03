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Relaciones entre socios

ERC carga contra el anuncio presupuestario de Sánchez: "Es el primer acto de precampaña"

El partido de Junqueras pone en duda que el presidente tenga la voluntad real de aprobar unas cuentas

Sánchez anuncia que activa los Presupuestos de 2027 para rehacer la mayoría de la investidura

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Pedro Sánchez i Oriol Junqueras, a la Moncloa el 8 de gener. | JOSÉ LUIS ROCA

Pedro Sánchez i Oriol Junqueras, a la Moncloa el 8 de gener. | JOSÉ LUIS ROCA

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Quim Bertomeu

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Barcelona
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El anuncio de Pedro Sánchez de que pone en marcha la maquinaria para tramitar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) ha sido recibido con frialdad y escepticismo por parte de ERC. En este asunto es importante tener en cuenta la posición del partido de Oriol Junqueras porque es uno de los potenciales socios del PSOE si el presidente quiere tener alguna posibilidad de aprobar las cuentas. Sin embargo, los republicanos ahora mismo están muy lejos de contemplar cualquier apoyo.

Fuentes de la dirección de ERC cuestionan que Sánchez tenga una voluntad sincera de impulsar la ley presupuestaria. "Entendemos este movimiento más como el primer acto de precampaña, que como un intento real de aprobar los presupuestos", exponen a EL PERIÓDICO. Sospechan, pues, que el presidente solo quiere presentar unas cuentas expansivas que sabe que no se aprobarán para que se conviertan en el programa electoral con el que ir luego a las urnas. Además, consideran que es poco oportuno que el PSOE aspire a buscar apoyos para unos presupuestos cuando se le acumulan en los juzgados los casos de presunta corrupción.

"Todo el mundo es libre de presentar lo que crea conveniente, pero el PSOE tiene mucho trabajo por delante para demostrar su honestidad y dar explicaciones sobre las graves sospechas de corrupción de su entorno", añaden las mismas fuentes. De hecho, ERC expresó el lunes su malestar porque Sánchez aún no haya comparecido ante el Congreso para explicar su posición en relación con el caso que afecta al expresidente Zapatero. Quieren que lo haga de forma "inmediata" y no dentro de unas semanas como está previsto.

La cercanía de las elecciones municipales pone muy complicado la posibilidad de negociar

La primera reacción al anuncio de Sánchez, pues, no descarta del todo a ERC para una negociación presupuestaria con el Gobierno, pero evidencia que los republicanos están muy lejos de poder apoyar las cuentas estatales. Y están muy lejos no solo por la corrupción que acecha al PSOE, sino porque la aprobación de las cuentas se situaría a pocos meses de las elecciones municipales de mayo de 2027 y eso dificulta cualquier pacto con los socialistas.

Una posición complicada

Pese a la contundencia de la primera reacción de ERC, su posición no es fácil. Por un lado, el partido de Junqueras no tiene ahora incentivos claros para aprobar las cuentas. Ni tan siquiera para abrirse a negociarlas. Por otro, sin embargo, tampoco le interesa que Sánchez dé por finiquitada la legislatura si ve que sus presupuestos tienen que fracasar a la primera. Un adelanto electoral frenaría cualquier intento de aprobar la nueva financiación autonómica que Sánchez y Junqueras pactaron en enero.

Desde que en 2019 empezó el ciclo de pactos de ERC con el PSOE, los republicanos han votado a favor de dos investiduras de Sánchez y de tres Presupuestos Generales del Estado -2021, 2022 y 2023-. Sin embargo, es difícil pensar que puedan aprobar los de 2027 sin riesgo de abrasarse.

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