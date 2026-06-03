DIRECTO | Sigue la intervención de Pedro Sánchez en la clausura de la reunión anual del Cercle d'Economia

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Feijóo rechaza que una moción de censura instrumental sea un "atajo" para llegar a la Moncloa: "No pido favores"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una foto de archivo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una foto de archivo. / Ricardo Rubio - Europa Press

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Sara González

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Barcelona
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausura este miércoles las jornadas del Cercle d'Economia en Barcelona en el mismo atril en el que el martes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, defendió una moción de censura instrumental para desalojarlo de la Moncloa. Sánchez defenderá ante los empresarios los datos económicos que, a su juicio, validan su aspiración de agotar la legislatura en 2027 pese a los casos de presunta corrupción que acechan al PSOE, consciente de que tanto el PNV como Junts han dado portazo a la propuesta de Feijóo.

El líder del PP descartó desplazarse a Waterloo para negociar con el jefe de los posconvergentes, Carles Puigdemont, como le reclamó el secretario general de la formación, Jordi Turull, pero volvió a poner sobre la mesa la opción de impulsar una moción que sirva solo para convocar elecciones. Sin embargo, el hecho de que Vox entre en la ecuación aleja a los dos partidos necesarios para una suma capaz de desbancar a Sánchez, que se agarran a la exigencia de que sea el propio jefe del Ejecutivo central quien avance unos comicios previstos para el próximo año.

Sánchez defenderá el nuevo modelo de financiación y las medidas pendientes en materia de vivienda para dar aire a una legislatura que finalizará sin presupuestos por falta de mayorías. En el Gobierno se muestran tranquilos porque están convencidos de que Feijóo no logrará los apoyos suficientes para que la moción prospere, y creen que su maniobra demuestra "cinismo" y "desesperación".

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