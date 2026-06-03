El Parlament pide retirar la presencia de Mossos de paisano en las escuelas

El plan piloto para que agentes de paisano de los Mossos d'Esquadra estén presentes en ciertos centros educativos de Catalunya ha generado mucho revuelo y, desde este miércoles, tiene un posicionamiento en contra del Parlament. La Cámara ha aprobado una moción de ERC que exige "retirar el plan" porque traslada "un marco de desconfianza y señalamiento hacia las personas jóvenes" y "substituye las respuestas educativas y comunitarias por respuestas estrictamente policiales".

Lo curioso es que la moción ha prosperado gracias a las 11 abstenciones de Vox, un partido que no se ha mostrado especialmente beligerante con este tema y que, a menudo, avala la respuesta policial a los problemas. De hecho, hace un par de semanas, este partido votó en contra de la retirada del plan cuando se debatió en el Ayuntamiento de Barcelona. La moción del Parlament ha prosperado con los 60 votos a favor de Junts, ERC, Comuns y la CUP y pese a los 58 votos en contra del PSC, PP y Aliança Catalana. Esta ajustada diferencia entre partidarios y detractores ha convertido las abstenciones de Vox en decisivas.

La consellera de Educación, Ester Niubó, este miércoles en el Parlament. / Lorena Sopena / Europa Press

Este plan piloto se dio a conocer en abril desatando una fuerte controversia en la comunidad educativa, los sindicatos y los partidos políticos. La función de estos Mossos, según ha defendido el Govern desde el primer día, es acompañar a los docentes y los alumnos "para hacer tareas de mediación y mejorar la convivencia" ante eventuales conflictos. Empezó aplicándose en 14 centros pero, tras la polémica, varios de ellos se dieron de baja y actualmente se aplica en algo menos de la mitad. El objetivo de la Generalitat es aplicar el plan hasta final de curso y, en julio, evaluar los resultados. En su día el president Salvador Illa descartó retirarlo y expuso que acogerse a esta medida es voluntario por lo que depende de los centros que siga existiendo o no.

La moción aprobada este miércoles por el Parlament supone un toque de atención para el Govern, pero no es de obligado cumplimiento. Es poco estético que el ejecutivo catalán incumpla con los encargos de la Cámara, pero no es ilegal ni acarrea consecuencia alguna. Además, el Govern puede escudarse en que dos semanas atrás el propio Parlament rechazó otra moción crítica con el plan piloto porque, esa vez, Vox sí votó en contra.

El debate

La diputada de ERC encargada de defender la moción ha sido Mar Besses, de las juventudes de partido. Su argumento es que el plan piloto demuestra que el Govern tiene "una mirada preocupante hacia las personas jóvenes". "No solo creemos que es un error de planteamiento, sino que es una mirada que estigmatiza a los jóvenes y a los centros. "Los jóvenes no son sospechosos por definición", ha dicho, y ha considerado que no necesitan "más control y policía", sino "más referentes".

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La defensa del plan piloto ha recaído en el grupo que da apoyo al Govern, el PSC. La diputada socialista Sabrin Araibi ha dicho que esta medida en ningún caso busca "estigmatizar" a los jóvenes "ni sustituir a los profesionales" de la educación, sino que nace de la voluntad de "reforzar el bienestar del alumnado". Además, ha recordado que no es una "medida universal y obligatoria" para todos los centros y que está pensada solo para los que la soliciten.