El Papa prevé reunirse con Illa en el Palau Episcopal de Barcelona el martes por la tarde

Aunque su agenda en Catalunya será muy apretada, el Papa León XIV prevé reunirse con el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una audiencia privada en el Palau Episcopal de Barcelona el martes por la tarde tras la oración del mediodía en la Catedral. Así lo ha explicado en un encuentro con periodistas el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, según publican distintos medios. Fuentes de Presidència aseguran no poderlo confirmar al cien por cien porque no estaba incluído en la agenda pública, pero que sí que había "interés" en que pudiera producirse ese encuentro.

Illa ya se reunió con el Pontífice el pasado mes de octubre en el Vaticano, convirtiéndose así en el primer político español en reunirse con el Papa apenas cinco meses después de haber sido nombrado. Fue en esa cita cuando lo invitó a acudir a Barcelona para bendecir la Torre de Jesús de la Sagrada Familia aprovechando también que coincidiría con el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí.

El programa que se ha hecho público detalla que León XIV llegará al aeropuerto de El Prat a las 12.30 del mediodía, donde lo recibirá Illa junto a otros representantes de la Generalitat. De hecho, el president tiene previsto acompañar al Pontífice a todos los actos que tiene previstos en su visita a Catalunya.

Citas con Sánchez, Ayuso y Feijóo

Más allá del president, el Papa tiene en su agenda también un encuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. También se reunirá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el día 8, y posteriormente mantendrá un breve encuentro con el líder del PP y jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

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En las últimas horas, el Govern ha hecho gestiones con el Arzobispado de Barcelona para lograr que en el momento con más proyección internacional de la visita, la bendición de la torre de la Sagrada Família, el Papa intervenga en catalán, algo que inicialmente no estaba previsto y que ha levantado polvareda entre los partidos independentistas en Catalunya. El cardenal Joan Josep Omella se ha comprometido a hacer las gestiones con el Vaticano para que así sea.