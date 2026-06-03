El Parlament pide un "pacto de país" para la educación en Catalunya en medio del conflicto con los profesores

El Parlament ha aprobado este miércoles una propuesta de Junts para impulsar un "pacto de país para la calidad educativa". Lo ha hecho en un momento clave del conflicto entre el Govern y los profesores, ya que llega mientras los docentes votan el preacuerdo alcanzado el viernes por la noche con la Conselleria d'Educació. Los posconvergentes han conseguido el apoyo de PSC, ERC, Comuns, la CUP y Aliança Catalana, mientras que el PP, Vox han votado en contra.

El texto validado por la Cámara catalana asegura que la educación es la "gran prioridad compartida" y, por este motivo, reclama un pacto que incluya "administraciones, partidos, sindicatos, profesores, directores de centro, familias, alumnos y universidades", y que esté dotado con "recursos suficientes".

La moción ya avanza los puntos que tendría que incluir el pacto y que pasan por: lograr y apoyar "un buen acuerdo con las organizaciones sindicales", aprobar un "plan plurianual de mejora de las condiciones laborales y retributivas", una "reducción de ratios" y la incorporación "efectiva y estable" de profesionales de apoyo en las aulas, así como la "reducción de la burocracia" y reforzar "la autonomía pedagógica y organizativa de los centros".

Además, el texto presentado por los posconvergentes reclama "reconocer y proteger institucionalmente la autoridad pública del docente" y aumentar el presupuesto de la Generalitat en esta materia hasta el 6% del PIB. También pide "ejercer y defender las competencias" del Govern y del modelo educativo catalán y garantizar que el catalán "sea la lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo".

Todos los puntos se han aprobado, aunque los Comuns y la CUP se han abstenido en algún punto. Los cupaires, por ejemplo, se han abstenido en el punto que pedía reconocer la autoridad del profesor. En cambio, otros como el que reclamaba un "buen acuerdo" con los sindicatos o un plan plurianual de mejora de las condiciones laborales y retributivas han logrado la unanimidad de la Cámara.

El PSC ha apoyado todos los puntos, a pesar de que ha señalado que no aporta "nada nuevo" y que todos los aspectos apuntados "ya se están trabajando" por parte del departamento. Además, los socialistas han aprovechado el debate para recordar los recortes aplicados en 2011 por el Govern de Artur Mas, pero han apostado por una política de "acuerdos y consensos".

Por su parte, varios partidos de la oposición han avisado al Govern de que el pacto alcanzado con Ustec el pasado viernes "no está acabando de convencer" al profesorado y han alertado de que se necesitará "mucha más inversión" para revertir la situación. "El grito de los maestros es que ya no pueden más. Todos sabemos que no bastará con este acuerdo. Con la educación no jugamos el futuro", ha manifestado la diputada Anna Erra, encargada de presentar y defender la moción por parte de Junts.

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Los resultados de la consulta, cuyo resultado se ha ido llenando de incertidumbre con el paso de los días, se conocerán a las 12 de mediodía este jueves. Al estar firmado por Ustec y Aspepc, los dos principales sindicatos en primaria y secundaria, todo apuntaba a que el 'sí' iba a ganar cómodamente, pero varios colectivos de profesores han expresado sus dudas. El pacto incluye un nuevo "plus" de 170 euros mensuales en cuatro años que eleva la subida salarial autonómica a 450 euros, pero, según los sindicatos contrarios al pacto -como la CGT-, queda muy lejos de resolver las necesidades "reales" de la escuela.