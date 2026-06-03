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Investigación a la mujer del presidente

El juez Peinado traslada al 15 de junio la vista preliminar contra Begoña Gómez

A la misma hora del debut de España en Mundial y dos días antes de la declaración de Zapatero

Archivo - La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, durante la Comisión de Investigación sobre programas de cátedras y postgrados de la Universidad Complutense de Madrid y empresas financiadoras, en la Asamblea de Madrid, a 13 de noviembre de 20

Archivo - La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, durante la Comisión de Investigación sobre programas de cátedras y postgrados de la Universidad Complutense de Madrid y empresas financiadoras, en la Asamblea de Madrid, a 13 de noviembre de 20 / Eduardo Parra - Europa Press

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Cristina Gallardo

Tono Calleja Flórez

Cr
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El juez Juan Carlos Peinado ha aplazado hasta el próximo 15 de junio la vista preliminar a la que deberá acudir "personalmente", con apercibimiento de ser conducida por la fuerza pública en caso incumplir, la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, para valorar formalmente la apertura del juicio oral contra ella ante un tribunal del jurado por cuatro presuntos delitos de corrupción.

Este trámite estaba previsto para el día 9 pero se retrasa a petición de la defensa de la propia Gómez, que en esa fecha tenía ya señalada otra diligencia sobre un caso diferente. Se ha fijado para las 18.00 horas --coincidiendo con el estreno de España en el Mundial de fútbol contra Cabo Verde--"manteniéndose la obligación de comparecer a la misma de los investigados con los apercibimientos legales", según detalla la resolución a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

La nueva cita coincidirá con una semana especialmente dura para el PSOE porque dos días después, el 17 de mayo, ha sido citado en calidad de investigado ante la Audiencia Nacional el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a lo que hay que sumar que esos días pueda conocerse --la previsión es que sea dictada antes de que finalice este mes-- la sentencia contra el que fuera exsecretario de Organización y exministro José Luis Ábalos por el Tribunal Supremo.

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Peinado atribuye a la mujer de Pedo Sánchez, junto a su asistente en Moncloa y al empresario Juan Carlos Barrabés los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. Además, tras la celebración vista se podrá adoptar "alguna medida cautelar de naturaleza personal que evite o minimice el riesgo" de que tanto Begoña Gómez como el resto de procesados "traten de eludir la acción de la justicia", según apuntaba el juez Peinado en su auto inicial de convocatoria de esta vista preliminar.

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