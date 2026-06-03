El Govern rechaza las acusaciones contra su proyecto de telecomunicaciones vinculado a Huawei: "No renunciaremos a él"

El Parlament rechazó ayer valorar si el president de la Generalitat, Salvador Illa, debe comparecer esta semana por los casos de corrupción que afectan al PSOE, entre ellos los atestados policiales que apuntan a una presunta relación ilícita entre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el gigante tecnológico chino Huawei. Aun así, los vínculos directos o indirectos que la administración catalana mantiene con la compañía radicada en Shenzhen —que la Comisión Europea ha tachado de proveedor de "alto riesgo" que abre la puerta al ciberespionaje— impactan el debate político en Catalunya.

Junts, PP y Vox acusan al Govern del PSC de haber cerrado un contrato de 127 millones de euros con Huawei para XCAT Connecta, un ambicioso proyecto "estratégico" con el que el Ejecutivo quiere alumbrar una red de fibra óptica de titularidad pública de más de 8.000 km a la que se conectarán más de 6.000 instituciones y servicios nacionales. "Desde nuestra perspectiva de país, nos interesa tener una red propia de control público que nos dé una mayor resiliencia", explica Albert Tort, secretario de Telecomunicacions i Transformació Digital, en declaraciones a EL PERIÓDICO.

El Govern no renunciará a este proyecto porque es un proyecto de país Albert Tort — Secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat de Catalunya

A continuación, resolvemos algunas de las principales cuestiones que rodean este caso.

No hay contrato con Huawei

Más allá de esas acusaciones, la realidad contractual de ese proyecto muestra un escenario distinto. La Generalitat no tiene un contrato directo con Huawei. La licitación del proyecto XCAT Connecta fue adjudicada a una UTE (unión temporal de empresas) encabezada por Sirt, una empresa catalana especializada en infraestructura de conectividad y ciberseguridad que actualmente ya gestiona el primer nudo de telecomunicaciones de la Generalitat, explican fuentes internas.

La candidatura que ganó el contrato con la Generalitat incluye material diseñado por Huawei, algo que también se daba en dos de las otras tres candidaturas que se presentaron a la licitación, lideradas por Vodafone y Orange. Y es que la compañía china y la finlandesa Nokia son los únicos proveedores de soluciones competitivas y de calidad para el despliegue de fibra óptica.

La Generalitat presenta sus previsiones de despliegue de red pública de fibra óptica en el CTTI, en una imagen de 2025. / JORDI OTIX / EPC

El material de Huawei utilizado se trata de un enrutador que empaqueta la información de los organismos públicos para que viaje por su red, siempre de forma encriptada y segura, aseguran desde el Govern. Ese equipamiento, que representa menos de un 20% de la infraestructura total, tiene una vida útil de entre cinco y seis años.

¿Hay riesgo para la seguridad?

Parte de la oposición pide al Ejecutivo de Illa ceñirse a las recomendaciones de Bruselas, que pide excluir a Huawei y a la también china ZTE de proyectos estratégicos de conectividad como XCAT Connecta al considerar que ambos proveedores podrían operar como un caballo de Troya que abra la puerta a una injerencia extranjera por parte de Pekín. Sin embargo, la advertencia de la Comisión no es una ley de obligado cumplimiento, sino una sugerencia "que no explica a qué tipo de proyectos afecta", lamentan desde el Govern. Esa falta de concreción da poco margen a las autoridades.

Preguntado por EL PERIÓDICO, el Ejecutivo remarca que "todas las empresas" con contratos públicos cumplen con el Esquema Nacional de Ciberseguridad y que, a falta de cambios legislativos en la Unión Europea, "no podemos hacer más que esto". "La ley de contratos del sector público nos impide vetar a una empresa y discriminarla basándonos en su país de origen o a hipotéticas intenciones", aclara Tort. "Eso sería una decisión política".

La ley nos impide vetar a una empresa y discriminarla en base a su país de origen o a hipotéticas intenciones. Eso sería una decisión política Albert Tort — Secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat de Catalunya

¿Qué pasaría en caso de que Bruselas cerrase un acuerdo de los 27 para prohibir por escrito el uso de las tecnologías de Huawei? El secretari señala que "tendríamos que adaptarnos", pero que eso afectaría al adjudicatario, Sirt, así como a las 'telecos' privadas que dependen de la compañía china, que se verían obligadas a cambiar el equipamiento afectado. En todo caso, Tort deja clara su intención: "El Govern no renunciará a este proyecto porque es un proyecto de país".

Recurso judicial de Telefónica

La única candidatura al contrato de 127 millones de euros que no contaba con Huawei era la presentada por Telefónica y Tradia (del Grupo Cellnex), que quedó en segunda posición. Su propuesta fue desestimada por los expertos del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) que evaluaron y determinaron el ganador.

Algunos medios han acusado al CTTI de operar por libre y han señalado que su director gerente, Demetri Rico, fue vicepresidente de Servicios Empresariales de Huawei en Europa Occidental entre 2017 y 2020. El Govern recalca que esta empresa pública está adscrita al Departament de Presidència de Albert Dalmau, que sus técnicos analizan las propuestas sin saber quién es el proveedor ("como fija la ley de contratos públicos") y que el director de la entidad no participa en el proceso de evaluación "para evitar cualquier influencia".

El presidente de Telefónica, Marc Murtra. / Telefónica

Ambas compañías han presentado un recurso ante el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic para anular la adjudicación en el que menciona aspectos de solvencia técnica y económica, pero no el uso de material de la compañía china. "Es lícito que Telefónica recurra a los tribunales porque estamos sustituyendo sus redes por una de titularidad pública y con eso pierden cuota de mercado; cuánto más se alargue el proceso, más seguirá prestando sus servicios a la Generalitat", remarca Tort.

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El secretari asegura a este diario que la pugna "no daña" la relación de la administración con la compañía presidida por Marc Murtra, hombre histórico del PSC, que "seguirá siendo uno de nuestros mayores proveedores".