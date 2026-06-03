El gestor de Les Naus de Alicante aleccionó a los socios sobre cómo sortear los requisitos para acceder a los pisos protegidos

El gestor de la cooperativa de Les Naus, Francisco Ordiñana, trasladó a los socios en distintas juntas información e instrucciones sobre cómo cumplir los requisitos exigidos para acceder a las viviendas protegidas de la promoción. Las actas de las asambleas celebradas a lo largo de la tramitación del proyecto reflejan explicaciones sobre los cambios normativos previstos por la Generalitat, recomendaciones para adaptar determinadas situaciones patrimoniales y orientaciones dirigidas a evitar que los cooperativistas quedaran excluidos por incumplir las condiciones de acceso a un piso protegido.

El promotor es uno de los investigados en la causa que por las polémicas adjudicaciones investiga un juzgado de Alicante, en la que también figuran como imputados la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez; la ex directora general y jefa de Contratación del Ayuntamiento, María Pérez-Hickman; el arquitecto municipal Francisco Nieto; el funcionario de Vivienda que validó los visados, Roberto Palencia, así como una decena de adjudicatarios.

Ya en la primera reunión, celebrada en octubre de 2018, se decía en el acta que “la promoción es de vivienda protegida (estamos obligados al ser un solar municipal y estar dispuesto así)”, pero se advertía de que de “protegido” solo tendría la calificación, “pues las calidades que se han previsto son magníficas”. Sobre el acceso a las casas, en vez de apostar por la publicidad, apuntaban que “a principios de agosto remitimos un correo a los socios de los otros dos residenciales que hemos desarrollado en el PAU 5 de Alicante (Residencial Viride de 240 viviendas y Terrazas del Mediterráneo de 91 viviendas), para antes de salir al público en general, darle prioridad a los mismos por si tuvieran interés ellos o sus familiares o amigos”.

Decreto de viviendas protegidas

En junio de 2022, ya empiezan las instrucciones a los cooperativistas. El Botànic de Ximo Puig preparaba un decreto que iba a establecer las reglas de juego en la regulación de las Viviendas de Protección Oficial. Ante el inminente cambio legal y los que entraron en vigor posteriormente a raíz de la llegada del PP en la Generalitat, los cooperativistas de Les Naus recibieron en las juntas de la comunidad instrucciones para poder seguir siendo beneficiarios de estos pisos cumpliendo con los requisitos. Ordiñana intervenía en las juntas para dar información sobre la marcha del proyecto, así como de los cambios legales que estaban en marcha desde la Administración autonómica. Entre esos requisitos, figuraba no ser titular de otra vivienda, ya fuera libre o protegida.

“Para el requisito de no disponer de una vivienda, el que tenga una y la quiera vender dispone de tiempo suficiente hasta el final de la obra”, señaló Ordiñana en la junta. La previsión era acabar en octubre de 2024. El que no la quisiera vender, “bastará con ceder o vender un 1 % de la misma a padres o hermanos antes de visar su contrato”, explicaba.

De este modo, el socio dejaba de ostentar el pleno dominio de la propiedad, requisito indispensable para el visado del contrato. De todas maneras, Ordiñana puntualizó entonces que “el socio que no tenga intención de vender, de momento que no haga nada al respecto, pues en mayo de 2023 hay elecciones autonómicas y, si cambia el titular de la Conselleria de Vivienda, no sería de extrañar que modificasen el decreto, ya que esta restricción ha traído mucha polémica”.

Las instrucciones para acceder a estos pisos del residencial de La Condomina no se limitaban a las propiedades. Según el acta, la gestora también dio instrucciones para que los socios no quedaran excluidos por superar los ingresos máximos permitidos. Para los autónomos, Ordiñana recomendó "adaptar su contabilidad" al cierre del ejercicio; mientras que a los asalariados que se pasaran del límite por poco, les instó a hablar con sus empresas para que les “ajustasen las últimas nóminas del año” y así poder cumplir con el visado de la Generalitat.

Relevo en el Consell

La siguiente junta se celebró el 20 de mayo de 2023, a escasos días de las elecciones autonómicas en las que PP y Vox se harían con la Generalitat. El decreto del Botànic estaba vigente. En esta junta, no se dieron instrucciones tan concretas. “Para los casos particulares de socios con situaciones muy concretas sobre el cumplimiento de las condiciones para poder adquirir una vivienda protegida, se recomendó que cogieran cita previa en las oficinas de la gestora para ser atendidos de manera individual”, recoge textualmente el acta de la asamblea. Asimismo, el acta recordaba que, antes de presentar el contrato para ser visado por la conselleria, el socio debía estar inscrito en el Registro de Vivienda de la Comunidad, trámite que según explicó Ordiñana “se hace por declaración responsable”.

Con el nuevo Consell de PP de Carlos Mazón y Vox ya asentado, la gestora comunicó a los socios en febrero de 2024 que el borrador del nuevo reglamento de vivienda protegida eliminaría los obstáculos detectados dos años antes. Según el acta de esa asamblea, la nueva norma haría “desaparecer la limitación de tener otra vivienda” y elevaría el umbral de ingresos al calcular el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) sobre 14 pagas en lugar de 12. La gestora afirmó que la propia conselleria les había solicitado “no iniciar el visado de contratos hasta que se apruebe y entre en vigor este nuevo reglamento”.

“Solicitamos a todos los socios que tengan o hayan tenido en algún momento una vivienda VPO que nos remitan un correo avisándolo (aunque sea en otro municipio); para que la gestora pueda comprobar con certeza si este hecho les supondrá la imposibilidad o no de acceso a una vivienda protegida de nuestro residencial”, aseguraba. También se indicaba que ante la incertidumbre de la fecha en que esto ocurriría, no se sabía si habría pasado el periodo de presentación de la renta de 2023. Por ello, se pedía a los socios que desearan que su contrato fuera visado con la renta 2022, remitieran un correo.

Un reglamento no aplicable

Las expectativas de acogerse a esa normativa más laxa se desvanecieron meses después. El 24 de octubre de 2024, la cooperativa admitió ante sus socios en una nueva junta que, tras publicarse el texto definitivo, el proyecto de Les Naus no podría acogerse al nuevo reglamento. En esa reunión se les emplazaba a que si algún socio quería variar algún titular de su contrato, lo tenía que comunicar en ese momento. Los socios que no cumplieran las condiciones para vivienda protegida debían de solicitar la baja en la cooperativa.

En este sentido, se daban varias instrucciones para cumplir con los requisitos. Entre ellas, estar inscrito en el Registro de demanda de vivienda de la Generalitat; que la unidad de convivencia no tenga el pleno dominio ni el usufructo de una vivienda; que la unidad de convivencia no supere en ingresos anuales 6,5 veces el IPREM a 12 pagas y destinar la vivienda a residencia habitual y permanente. Entre los principales cambios que introdujo el decreto sobre vivienda de protección pública del ejecutivo autonómico de Mazón, destacaba elevar de 46.800 a 54.600 euros el límite de renta para acceder a estos inmuebles, pudiendo llegar a los 66.300 si se cumplían determinados requisitos.

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Incluso había una explicación de cómo calcular el límite de ingresos de la unidad de convivencia, diciendo los coeficientes que se debía aplicar por cada hijo, persona discapacitada o persona mayor de 65 años en la vivienda. Este sistema de coeficientes se convertía, en la práctica, en la última red de seguridad para aquellos socios cuyos ingresos, incluso tras los ajustes de nómina sugeridos meses antes, seguían rozando el límite legal.