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'Caso Leire Díez'

Ferraz encapsula la 'trama Leire' en "comportamientos individuales" de unos "farsantes que usaron el nombre del PSOE en vano"

El exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán, durante su comparecencia en el Parlamento de Navarra en febrero de 2026

El exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán, durante su comparecencia en el Parlamento de Navarra en febrero de 2026 / Eduardo Sanz / Europa Press

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Luis Ángel Sanz

Luis Ángel Sanz

Madrid
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El PSOE quiere encapsular los comportamientos ilegales descritos en el sumario del caso Leire Díez en los "comportamientos individuales" de unos "farsantes" que "han usado el nombre del PSOE en vano y en falso". Tras estudiar los informes de la Guardia Civil conocidos hoy y parte del sumario, Ferraz va a analizar los contratos recogidos en los informes. Si encontraran "un responsable identificable" o "un perjuicio para el partido", entonces el Partido Socialista estudiará emprender acciones judiciales contra ellos.

En una nota pública, Ferraz arremete contra el que fue su secretario de Organización, Santos Cerdán, y contra Leire Díez, sin citarles, aunque les llama "farsantes", "oportunistas" y "resentidos" porque han tenido "comportamientos inaceptables" que han pretendido "legitimarse utilizando el nombre del Partido Socialista en beneficio propio".

La secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, ha hecho suya esta nota oficial en X y ha añadido que nadie deber tener "ninguna duda de la honorabilidad y transparencia de este partido y de los valores que representan estas siglas".

La número tres del partido advierte que "quien utilice el nombre del PSOE en vano, en falso, en beneficio propio o para defender oscuros intereses", tendrá al Partido Socialista enfrente.

Los contratos contenidos en los informes son "formalmente legales", según entiende la formación política, pero a partir de ahora el PSOE analizará toda la documentación que les da soporte por si se desprendieran de ellos comportamientos ilegales. De momento, la dirección socialista reafirma que "va a seguir colaborando con la justicia como viene haciendo hasta que se exclarezcan todos los detalles".

El partido recuerda que ya "actuó hace tiempo contra varias de las personas mencionadas", en referencia a Santos Cerdán y Leire Díez. "El PSOE actúa; siempre lo ha hecho", remarca la nota.

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El sumario del caso Leire Díez ha vuelto a caer como un jarro de agua helada sobre un partido extenuado que no se recupera de un golpe y tiene que hacer frente al siguiente. Este miércoles, Pedro Sánchez había intentado por la mañana retomar la iniciativa política desde Barcelona al anunciar que se van a iniciar de inmediato los trabajos preparatorios para los Presupuestos Generales del Estado de 2027. Sin éxito, porque en seguida se empezaron a conocer detalles del caso que implicaban supuestamente al actual secretario de Política Municipal del PSOE y diputado Juan Francisco Serrano o a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González.

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