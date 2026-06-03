Podemos plantea a ERC concurrir juntos en una veintena de municipios en las elecciones locales de 2027

Los movimientos tectónicos en la izquierda con el próximo ciclo electoral en el horizonte se producen a todos los niveles. Mientras Gabriel Rufián libra su particular pulso con ERC para configurar un frente con partidos estatales como Podemos, los morados mantienen conversaciones con los republicanos, pero para las elecciones municipales del próximo año. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, Podem Catalunya ha planteado al partido de Oriol Junqueras la posibilidad de concurrir juntos en una veintena de municipios.

Hace unas dos semanas que ambas formaciones pusieron en común un mapeo de localidades en los que calculan que podrían ampliar su representación "sumando fuerzas". La idea es que las respectivas agrupaciones valoren la posibilidad para ver si hay suficiente "sintonía" para ello. Uno de ellos es Tordera, municipio en el que vive la líder de Podem, María Pozuelo.

Lo que sí queda descartado es que esa alianza pueda producirse en Barcelona. "Elisenda Alamany ya ha dejado claro que quiere presentarse sola", aseguran fuentes de los morados, que sostienen que su hoja de ruta pasa por tejer candidaturas lo más amplias posible no solo con otros partidos, sino también con movimientos sociales. Siguiendo esta consigna, Podem se volverá a presentar con los Comuns en aquellos municipios donde la convivencia ha sido positiva, mientras que competirá con ellos presentando una lista rival -sea en solitario o con alguna otra formación- en los que el entendimiento se ha roto. De hecho, las direcciones de las dos formaciones no han logrado recomponer puentes desde la ruptura en 2023.

Eso sí, los morados han dejado claro que quieren dar la batalla en Barcelona solos o acompañados con su propia marca. Tienen pendiente sentarse a hablar sobre ello también con los Comuns, especialmente después de que Gerardo Pisarello se pronunciara a favor de configurar un frente de izquierdas en la capital catalana. No obstante, los Comuns ya dan por "integrados" a los morados dentro de Barcelona en Comú, algo que no es compartido por el partido de Pozuelo. Los morados han hecho llegar la propuesta también a la CUP, con quien ya han empezado a explorar si hay "puntos de encuentro".

Más allá de Podem, ERC explora también presentarse con los Comuns en algunos municipios. Los republicanos enviaron un listado de 47 municipios en los que los ecosocialistas se quedaron sin representación hace tres años para proponerles ir en una candidatura conjunta capitaneada por ellos. Sin embargo, la primera respuesta ha sido fría. Los Comuns alegan que en localidades como Igualada "puede tener sentido", pero replican que las confluencias hay que construirlas "desde abajo" y que, por lo tanto, estarán abiertos a alianzas en "casos concretos y puntuales".

ERC acelera con los candidatos

Fuentes de ERC han declinado comentar a EL PERIÓDICO el contacto con Podem. La prioridad del partido es concurrir a la gran mayoría de municipios con su marca y, si hay que sumar a personas de otras formaciones o sin carné, quieren que sea a través de la etiqueta ERC-Acord Municipal, el paraguas legal y logístico que lleva décadas utilizando para presentar candidaturas de coalición por el territorio.

El gran objetivo del partido de Oriol Junqueras en las últimas semanas ha sido cerrar las candidaturas en las principales ciudades de Catalunya para que los candidatos puedan presentar sus campañas y empezar a darse a conocer. En 24 de las 25 ciudades más pobladas ya tienen alcaldable y en 16 de ellas, un 64%, es una cara nueva. Esa será una de sus señas de identidad: renovarse para volver a crecer.

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Este fin de semana los republicanos celebrarán un consejo nacional para poner en marcha ya toda la maquinaria de las municipales. Son unas elecciones decisivas para los republicanos, ya que aspiran a dejar atrás el bache electoral que inauguraron, precisamente, en los comicios locales de 2023. La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, aseguró que su organización es "muy optimista".