El catalanismo busca recuperar el rumbo entre la resaca del ‘procés’ y el auge del nacionalismo excluyente

¿Existe una definición universal de qué es el catalanismo? Si acuñar un concepto nacido en el siglo XIX ya resulta complejo, todavía lo es más en la Catalunya de 2026, instalada en la resaca del 'procés' y atravesada por una crisis de identidad en torno a tres palabras que a menudo no se han separado lo suficiente: catalanismo, nacionalismo e independentismo. Este miércoles, en el auditorio Mercè Rodoreda de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), ocho profesores universitarios expertos en Ciencia Política se han sentado a debatir no solo sobre el estado de salud del catalanismo, sino también sobre su futuro. La conclusión, pese a la diversidad de miradas y matices, puede resumirse así: el catalanismo debe encontrar ahora su propio camino y, para hacerlo, debe volver la mirada a sus raíces.

Estamos en un momento de "back to origins", como ha explicado Marta Pascal, profesora de la UPF y presidenta del Partit Nacionalista Català (PNC). La aspiración de fortalecer las instituciones catalanas y el autogobierno, sumada a la delicada situación que atraviesa la lengua catalana, obliga a buscar espacios de entendimiento entre las fuerzas catalanistas y el movimiento en la calle. También a replantear los caminos del catalanismo, que, según ha enfatizado Pascal, debe pasar necesariamente por la "amplitud" de miras y la integración. "Le hacemos un favor al catalanismo si somos capaces de incorporar la visión más amplia", ha declarado. Como ejemplo ha puesto la figura de Gabriel Rufián: "Cuando apareció un catalán que habla castellano en el Congreso pensé: 'si esto nos hace más fuertes, encantada'", ha deslizado la exconvergente.

Le hacemos un favor al catalanismo si somos capaces de incorporar la visión más amplia Marta Pascal — Profesora de la UPF

La identidad catalana, sin embargo, tiene otro reto por delante. La irrupción de fuerzas como Aliança Catalana tensiona las costuras de un catalanismo que siempre se ha entendido como transversal y que ve ahora cómo el discurso islamófobo de Sílvia Orriols convence a una parte de la ciudadanía de que el catalanismo debe ser, para sobrevivir, excluyente. La mayoría de ponentes han coincidido en situar a Aliança Catalana dentro del catalanismo, pese a que no encaje en los "valores cívicos" que lo han caracterizado. Fuera de este planteamiento se ha situado Gemma Ubasart, exconsellera de Justícia y docente de la Universitat de Girona (UdG): "No tiene sentido que se incluya a Aliança en este proyecto, no se puede construir la Catalunya de los ocho millones con ellos", ha defendido. También desde la UdG, Andreu Pujol ha dejado claro que Aliança Catalana no es "hija del procés", sino que responde a un movimiento de extrema derecha que ha aflorado en todo el mundo.

"Si este giro xenófobo de una parte del catalanismo se consolida, sería un poco un suicidio del catalanismo", ha esgrimido por su parte Jordi Muñoz, profesor de la Universitat de Barcelona (UB). Para este experto, fracasar en la incorporación de la segunda generación de la ola migratoria del siglo XXI "ubicaría la catalanidad en una posición más débil y minoritaria". El peligro está ahí, pero su mera existencia supone también una presión añadida para ordenar los valores del catalanismo. "Es un partido catalanista que abre muchos interrogantes sobre cómo entendemos hoy la catalanidad, desde la lengua hasta la idea de civilización. Plantea un dilema que el catalanismo deberá afrontar y pone sobre la mesa cuestiones que parecían resueltas, pero que quizá no lo estaban, o al menos no del todo", ha apuntado Astrid Barrio, docente de la Universitat de València y secretaria del comité editorial de EL PERIÓDICO.

Si este giro xenófobo de una parte del catalanismo se consolida, sería un poco un suicidio del catalanismo Jordi Muñoz — Profesor de la Universitat de Barcelona (UB)

El anticatalanismo

"Uno de los grandes problemas que hay hoy es la ausencia de consensos básicos sobre los que se ha vestido el catalanismo", ha comentado Barrio. Su reflexión de fondo es que, sin puentes, la división imposibilita que el catalanismo, que lleva la integración en su ADN, pueda encontrar su camino. Parte de esta situación, ha explicado, nace de cómo el procés hizo que el concepto de "catalanismo" quedara secuestrado por el de "independentismo". Por eso, superar esta confusión será clave para dilucidar cuál puede ser su futuro.

Por el camino, sin embargo, han quedado consecuencias. Una de ellas es el auge del anticatalanismo, que dio paso a partidos como Ciutadans, alimentado en su momento por la catalanofobia. Su testigo lo recogió Vox, que suma ahora una nueva vertiente: la "impugnación territorial" y el rechazo del modelo autonómico. "El catalanismo se encuentra no solo en un Estado que no atiende a sus demandas, sino ante fuerzas políticas que plantean la regresión", ha dicho Barrio.

Uno de los grandes problemas que hay hoy es la ausencia de consensos básicos sobre los que se ha vestido el catalanismo Astrid Berrio — Profesora de la Universitat de València

Todo ello se combina con una tercera consecuencia: la situación permanente de ingobernabilidad en las instituciones del Estado, especialmente en el Congreso, donde los partidos catalanes son necesarios para garantizar la estabilidad. Lo ha vivido el PSOE, que tuvo que pactar con Junts y ERC la investidura de Pedro Sánchez, y lo explora ahora el PP, que estos días presiona a Junts para que apoye una moción de censura contra Sánchez, una posibilidad que en Waterloo no ven clara por la necesidad de sumar sus votos a los de Vox.

Una perspectiva internacional

La cuestión de fondo sigue siendo cómo convertir la aspiración de autogobierno en un proyecto político útil, transversal y capaz de responder a los retos de la Catalunya actual. El futuro no necesariamente tiene que ser oscuro. Josep Lluís Martí, profesor de la UPF, ha pedido mirar con "perspectiva" y "objetividad" el momento de "resaca posprocés" que vive Catalunya. "Internacionalmente hay cierto pesimismo. Muchos de los fenómenos que creemos propios pasan en todos lados; el desánimo y la fragmentación afectan a todas las fuerzas democráticas", ha anotado Martí, quien ha reivindicado el "optimismo" como "única vía" para afrontar el futuro. "Si no, ¿para qué?", se ha preguntado.

Desde esta óptica de política comparada también se ha pronunciado Elisenda Casanas-Adam, profesora de la University of Edinburgh, que ha estudiado durante años el nacionalismo escocés. Según ha señalado, el auge de fuerzas "iliberales y regresivas", que "recortan libertades" y "erosionan el Estado de derecho", también puede ser una palanca para que surja un catalanismo capaz de contrarrestar esta tendencia. "Durante los gobiernos conservadores en el Reino Unido, las instituciones de Escocia utilizaron el autogobierno para marcar perfil propio, defender derechos y presentarse como un dique frente a la erosión democrática", ha apuntado.

Muchos de los fenómenos que creemos propios pasan en todos lados; el desánimo y la fragmentación afectan a todas las fuerzas democráticas Josep Lluís Martí — Profesor de la UPF

Diez años después del referéndum del 1-O, por primera vez en décadas, un partido que no se define como "nacionalista" ni "independentista" ha tomado las riendas de la Generalitat. Salvador Illa (PSC) abraza el catalanismo y pacta con el independentismo de ERC, que desde hace años, como Junts, ha encontrado en la negociación con los socialistas una vía de escape para amortiguar las consecuencias judiciales, emocionales y políticas del procés, entre ellas la ley de amnistía. Es desde ahí desde donde Martí pide plantear la reconstrucción del catalanismo. "Hemos entrado en una lógica de justificar el pacto con el enemigo para conseguir X o Y, pero no para recosernos", ha espetado, apelando a que este nuevo escenario no sirva para cruzar reproches entre partidos, como está ocurriendo, sino para defender juntos aquello que comparten.

Alianzas Junts-ERC

"El mejor escenario es el de las alianzas entre partidos que quieran luchar en favor del autogobierno", ha considerado Muñoz. El profesor cree que Junts y ERC deberían aprovechar una "improbable" ocasión en 2027, si la aritmética da, para presionar a Sánchez con el objetivo de reforzar el autogobierno catalán, una vez quede resuelta la amnistía, todavía pendiente de aplicarse en casos como el de Carles Puigdemont. En este punto, Barrio ha introducido una anotación: "En el caso del autogobierno, veo necesario poner más el foco en el 'mejor' que en el 'más'". Y ha añadido: "Más que seguir una lógica incrementalista de competencias, deberíamos empezar a plantearnos: ¿cómo podemos mejorar?".

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La respuesta exigirá autocrítica y dependerá, en buena medida, de los gobernantes. Jordi Graupera, fundador de Alhora y profesor de la Universitat Ramon Llull, ha puesto sobre la mesa la necesidad de renovar los liderazgos del procés y de mirar hacia los municipios para encontrar nuevas caras capaces de afrontar el futuro de Catalunya. Eso sí, como ha dicho Andreu Pujol: "Siempre es un acto arriesgado hablar del futuro".