La Armada se prepara para liderar la fuerza OTAN antiminas y reforzar la custodia de cables submarinos

Durante el primer semestre de 2027, la Armada liderará la Fuerza de Medidas Contra Minas de la OTAN en el Mediterráneo. Y ese mandato le llegará en plena multiplicación de su capacidad de detección y neutralización de amenazas en un nuevo buque de acción marítima.

Con las tecnologías que está incorporando, la Armada pasará a poder ver y actuar en el fondo marino a hasta 3.000 metros de profundidad y, en un futuro, hasta 6.000. Actualmente, la frontera operativa de sus robots está a entre 200 y 300 metros de profundidad, y la de sus buzos humanos a 114.

Es una multiplicación exponencial de capacidad cuando en el mundo arrecia la amenaza naval en dos direcciones: el sabotaje a infraestructuras críticas submarinas y la denegación del mar con minas. Ambas son secuela de dos conflictos: la primera amenaza, por la guerra de Ucrania; la segunda, por la guerra de Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Ataque barato, daños caros

Crece el relieve estratégico de lo que los marinos llaman “intervención subacuática” y de la I Escuadrilla de Cazaminas. Estos días, en la costa malagueña, tiene desplegados dos, el Turia y el Duero, y un equipo de buceadores dentro de sus operaciones de presencia, vigilancia y disuasión. El buceador es el recurso último cuando el robot no acierta a colocar el explosivo que debe detonar una mina para dejar camino libre a la navegación.

Tres integrantes de la Armada observan los trabajos de un dron de localización desde la borda de su barco. / Mario F Portillo

Los cazaminas se convierten en la vanguardia de los grupos de escolta de los portaviones. No navegan tan rápido como esos gigantes, ni como las fragatas que les dan protección; su trabajo es lento, por eso han de desplegarse en una “operación precursora” días antes que llegue el grupo de combate, abrir un camino seguro para evitar que una trampa explositva destruya plataformas de cientos de millones de euros y con muchas vidas a bordo.

La mina “es una arma muy barata que causa un impacto estratégico muy alto”, explica Javier Molina, capitán de corbeta, alicantino al que la Armada ha dado el mando de la I Escuadrilla de Cazaminas. A su cargo tiene seis barcos con nombre de río: el Sella, el Segura, el Tambre, el Duero, el Tajo y el Turia. Para finales de año, esa flota vivirá una revolución con la llegada del Poseidón.

Esperando al BAMIS

El buque que los marinos esperan con espectación desplazará 5.000 toneladas y medirá 91 metros de proa a popa, tendrá un área de trabajo en cubierta de 400 metros cuadrados y, pese a su tamaño, maniobrará en espacios reducidos incluso con mala mar. Es un BAMIS. Las siglas denominan al Buque de Acción Marítima para Intervención Subacuática, pero en la Armada le han puesto ya el nombre de Poseidón.

Navantia construye el BAMIS Poseidón en la bahía de Cádiz / Navantia

Navantia lo está construyendo en la bahía de Cádiz. Está a punto de su puesta a flote -según fuentes de la compañía naval-, como para que a finales de este año o en el comienzo del siguiente se incorpore a la Flota.

El Poseidón podrá navegar a 15 nudos durante 25 días sin reaprovisionamiento, con hasta 78 marinos a bordo y una gran reserva de gases respirables, oxígeno y helio, para apoyar a buzos en trabajos prolongados.

La Armada realiza constantes trabajos de presencia, vigilancia y disuasión. En la imagen, puente de mando del Cazaminas Turia. En la pantalla del radar, la costa de Málaga. / Mario F Portillo

El nuevo buque sustituirá a su predecesor, Neptuno, en el apoyo a operaciones de buceo, y será también el barco de rescate apropiado para los submarinos S-80, el primer buque de la Armada que la OTAN homologará como MOSHIP, nodriza de sistemas de salvamento para submarinos de la Alianza.

Buzos robot

A bordo del Poseidón, nuevos robots para el trabajo a grandes profundidades. Entre ellos, el Sparus. La Armada tiene ya tres de esos drones de Iqua Robotics, un grupo de técnicos de la Universidad de Girona. “Y otras unidades más vienen en camino”, anuncia el capitán de fragata José María Liarte, comandante de la Escuela de Buceo de la Armada. “Priorizamos la tecnología nacional: la autonomía es importante”, explica.

El jefe de la Fuerza de Medidas contra Minas (MCM), capitán de corbeta Javier Molina (a la derecha), junto al capitán de uno de los barcos de su escuadrilla, Jesús Remírez, comandante del Turia. / Mario F Portillo

El robot gerundense se está utilizando para verificación de aquello que, en el fondo del mar, no es normal que esté donde está, ya sea un explosivo, un pecio, o un dispositivo para atentar contra los cables por los que pasa más del 90% del tráfico de datos de España.

Detectar esas amenazas es clave para un país que, por su posición mirando a América y África, es un hub continental de los cables submarinos, que constantemente intentan localizar buques rusos supuestamente científicos.

Dominio valioso

La Escuadrilla de Medidas contra Minas necesita una visión cada vez más precisa de un dominio tan valioso como el fondo del mar. En la Armada está inacabado un debate, incluso, sobre crear o no un Mando del Lecho Marino.

El cazaminas Turia, el pasado martes en un muelle de Málaga / Mario F Portillo

El sónar de alta definición a bordo de barcos y drones es clave en ese espacio silencioso e inconquistable. “A veces puede ser una piedra, o puede ser un ancla que se ha quedado ahí…”, relata el capitán de corbeta Molina, pero no se puede dejar de detectar y prevenir. “Las minas ya no son esas esferas de hierro con cuernos de los tebeos. Ahora una mina puede depositarse en el fondo, esperando detonar al detectar el paso de un buque, o estar embebida en... una lavadora, por ejemplo”, explica.

La sargento de armas Daniela Lusares es una de las expertas de la Armada en uso de drones submarinos para identificación / Mario F Portillo

Para detectar las trampas está el Sparus gerundense; y también un robot italiano, Pluto; y otro noruego, el Minesniper. Los primeros tienen cámaras y sensores en el morro. El hocico del tercero es una cabeza de guerra de tres kilos y medio de explosivo. Contra ciertas minas, se suelta el Minesniper, con apariencia de misil, para que salga a cazar. Silenciosamente navegará hasta suicidarse destruyendo a su objetivo.

A bordo del cazaminas Turia, de ejercicios en Málaga, viajan los tres perros de esta rehala submarina. Para manejarlos se prepara constantemente la tripulación. Hay en la dotación del Turia una mujer, la sargento de armas Daniela Lusares, gaditana de San Fernando, que conoce bien a los drones. Su preferido es Pluto. Puede sumergirse a 200 metros, guiado por un cable blanco que transporta sus datos. Pluto lleva en la panza un anclaje. Lusares lo señala y cuenta: “Aquí se le puede poner un explosivo, llega hasta el objetivo y lo suelta”.

Pero el objetivo ahora es mapear el fondo, prevenir y disuadir. A menos de una milla, se ve al Duero, el gemelo del Turia que se adiestra estos días, girar sobre sí mismo ligero, como si no desplazase 600 toneladas. La maniobra tiene algo de hípico, la danza de un purasangre. “Esta es una labor meticulosa -dice Molina-, se escanea el fondo del mar como hace un robot aspirador en casa...”