Jornadas del Cercle d'Economia
Rueda e Illa chocan por el nuevo modelo de financiación: "Lo que es de todos se habla entre todos"
El president de la Generalitat defiende no va a "pedir permiso para liderar" propuestas y reta al presidente gallego a poner una alternativa encima de la mesa
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Hacienda convoca a las comunidades para tratar de cerrar este mismo año la financiación autonómica
Salvador Illa, Imanol Pradales y Alfonso Rueda. Tres presidentes, el de Catalunya, el de Euskadi y el de Galicia, que pese a ser de tres partidos distintos -PSC, PNV y PP- comparten el sello de la moderación y del pragmatismo. No obstante, un debate en las jornadas en el Cercle d'Economia ha provocado que dos de ellos, el catalán y el gallego, hayan protagonizado un agrio toma y daca a cuenta de uno de los cometidos más relevantes que trata de sacar adelante el Gobierno de Pedro Sánchez en su agenda para continuar la legislatura: la renovación del modelo de financiación. "Lo que es de todos se habla entre todos", ha espetado Rueda ante el president de la Generalitat. Él, a su vez, le ha replicado que Catalunya no va a "pedir permiso para liderar" propuestas y lo ha retado a poner una alternativa encima de la mesa. Todo, mientras el lehendakari iba mirando a uno y otro cual partido de pinpón.
De poco le ha servido a Illa el intento de ejercicio de pedagogía sobre las bondades de un modelo que, ha recordado, pretende poner a disposición de las comunidades autónomas 21.000 millones de euros más, que reduce la desigualdad entre territorios y que plantea acabar con el sistema de anticipos para transferir directamente los ingresos. "¿Quién pierde aquí? Nadie", ha asegurado. Además, consciente de cómo el hecho de haberlo pactado con ERC ha soliviantado aún más a los populares, ha lamentado que se "invalide" la propuesta por haberse hecho desde Catalunya. "Yo no quiero ninguna ventaja ni privilegio, pero tampoco que se nos deje atrás", ha añadido subrayando que quiere que a Galicia "le vaya bien" y que no se opondrá a que, por ejemplo, aspire a tener una policía autonómica.
Pero lejos de coger el guante, Rueda ha cargado contra la estrategia del Gobierno de tratar de "jugar a las bilateralidades" con las autonomías y buscando el "divide y vencerás" a la hora de discutir sobre unos recursos que, ha insistido, son de todos los ciudadanos del Estado. "Otra cosa es que no nos creamos que son de todos", ha espetado en lo que era todo un dardo a los socialistas. De hecho, ha criticado que haya sido el secretario de Estado de Hacienda y no el ministro el que ha contactado con los consejeros territoriales para hablar de la financiación y ya ha anticipado que no va "a participar" en estas reuniones. "Marear la perdiz no lleva a ninguna parte. Si esto va de discutir una a uno el acuerdo, es imposible, discutamos entre todos desde el principio", ha zanjado.
Illa no se ha quedado de brazos cruzados y ha sido entonces cuando le ha reprochado que hasta ahora el PP no haya puesto "negro sobre blanco", además de invitarlo hablar. "Iniciemos un diálogo, pero pongan una propuesta alternativa", ha replicado dejando claro que lo que no iba a hacer es quedarse de brazos cruzados ante un modelo que lleva desde 2014 caducado. Catalunya, ha insistido, siempre va a defender "el principio de solidaridad", pero sin que este impida "poner límites al desarrollo" de ningún territorio. Es aquí cuando ha verbalizado que no iba a pedir permiso a liderar una propuesta. "Yo tampoco voy a pedir permiso a nadie", ha respondido Rueda tras defender un modelo en el que no salga Galicia "perjudicada".
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