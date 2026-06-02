El Parlament rechaza que Illa comparezca esta semana por las causas que afectan al PSOE

El pleno del Parlament no votará este miércoles si considera que el president de la Generalitat, Salvador Illa, debe comparecer por los casos de corrupción que afectan al PSOE. Así lo ha decidido la Junta de Portavoces, que ha tumbado con los votos de PSC, ERC y los Comuns las peticiones formuladas, por separado, por Junts, PP y Vox. La CUP no había registrado ninguna petición de comparecencia, pero se ha sumado a las reclamaciones hechas por posconvergentes y populares. Sin embargo, los votos de los cuatro partidos no han sido suficientes para forzar una modificación del orden del día parlamentario. En caso de haber salido adelante la votación este miércoles, Illa hubiera dispuesto de un mes para sustanciar la petición.

A pesar de que las investigaciones que giran en torno al PSOE, partido jurídicamente diferenciado del PSC, la oposición alega que los casos en cuestión también "afectan a Catalunya". Concretamente, pone el foco en las relaciones entre la Generalitat y Huawei, después de que la multinacional apareciera en el sumario del caso que afecta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Además, se apunta a la supuesta comisión del 3% pactada por la trama para la construcción del Hard Rock de Tarragona, así como al hecho de que la Audiencia Nacional haya requerido información sobre los gastos de la campaña catalana del PSC en 2024.

Según Junts y Vox, existen "presuntos pagos ocultos" para "generar noticias falsas que favorecieran la campaña de Illa". Así lo han afirmado ambos partidos en rueda de prensa, y la formación de extrema derecha liderada por Ignacio Garriga ha llegado a acusar a los socialistas de haber cometido un "fraude democrático" y ha dudado de la "legitimidad" del president Illa.

ERC preguntará en la sesión de control

Illa no tendrá que afrontar una comparecencia específica sobre estos casos, pero sí deberá responder sobre ello durante la sesión de control al Govern que se celebrará este miércoles por la mañana. Varios partidos tienen previstos interpelar al president con esta cuestión, entre ellos también ERC, aunque ha votado en contra de la propuesta de comparecencia hecha por Junts, PP y Vox.

Los diputados David Cid (Comuns) y Ester Capella (ERC) en el Parlament / Enric Sitjà Rusiñol / ACN

La portavoz del partido, Ester Capella, ha pedido al PSC que sea "transparente" y aclare "cualquier sombra de duda", pero ha justificado su 'no' a celebrar una sesión específica sobre este caso para no "españolizar" la Cámara catalana. Para los republicanos, es Sánchez quien debe comparecer en el Congreso y creen que el Parlament no debe "reproducir los mismos debates". Además, desde la sala de prensa parlamentaria, Capella ha puesto en duda los atestados policiales. "ERC ha sufrido trajes a medida de la UCO y la UDEF", ha manifestado. Sin embargo, ha dado por hecho que, si hay pruebas fehacientes de que existe corrupción, el partido pedirá las "comparecencias y las cabezas que sean necesarias".

En una línea similar, el portavoz de los Comuns, David Cid, ha señalado que es el PSOE quien debe dar explicaciones y ha sostenido que no hay ningún caso concreto que afecte a Catalunya. Cid ha alegado que por el momento solo hay un requerimiento de información sobre la contabilidad del partido, y ha descartado contribuir a la estrategia de PP y Vox: "No vamos a echar más leña al fuego". Además, ha recordado que la Generalitat no tiene un contrato directo con Huawei.

¿Contratos con Huawei?

La oposición pone el bajo foco la licitación para XCAT Connecta, el proyecto con el que el Ejecutivo de Illa quiere alumbrar una red de fibra óptica de titularidad pública. Fue adjudicada a una UTE (unión temporal de empresas) encabezada por Sirt, una firma catalana especializada en infraestructura de conectividad y ciberseguridad. La candidatura que ganó el contrato con la Generalitat incluye material diseñado por Huawei, algo que también se daba en tres de las otras cuatro candidaturas que se presentaron a la licitación. Ese equipamiento representa menos de un 20% de la infraestructura total, explica Albert Tort, Secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, en declaraciones a EL PERIÓDICO. Se trata de un enrutador que empaqueta la información de los organismos públicos para que viaje por su red, siempre de forma encriptada y segura, informa Carles Planes.

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El president Illa ha comparecido hasta siete veces en el Parlament esta legislatura, pero acumula más de 30 peticiones de la oposición que no han sido sustanciadas por falta de mayoría a favor de dichas peticiones.