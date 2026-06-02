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Visita del Pontífice

El Govern reclama a la Iglesia que el Papa incluya el catalán en la bendición de la torre de Jesús de la Sagrada Familia

La conselleria de Ramon Espadaler está haciendo gestiones con el Arzobispado de Barcelona para lograr más presencia de la lengua en las intervenciones de León XIV

Junts pide a Illa que reclame a la Iglesia más uso del catalán en los actos del Papa

El Papa incluirá el catalán en la misa en la Sagrada Familia pero no en la bendición de la Torre

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa conversa con el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, en presencia del conseller de Justicia, Ramón Espadaler, en una imagen de archivo

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa conversa con el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, en presencia del conseller de Justicia, Ramón Espadaler, en una imagen de archivo / Quique García / EFE

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Sara González

Sara González

Barcelona
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El Govern de Salvador Illa ha activado gestiones para lograr que el catalán tenga más peso en las intervenciones del Papa León XIV la semana que viene en Catalunya y que, en concreto, sea utilizado durante la bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia, el acto de relevancia internacional que ha motivado el viaje del Pontífice a España. Así lo ha avanzado RAC 1 y lo han confirmado fuentes del Executiu a EL PERIÓDICO después de que el predominio del castellano en los actos que oficiará el Pontífice haya levantado polvareda entre los partidos políticos catalanes.

En concreto, la consellera de Justícia i Qualitat Democràtica, bajo la batuta de Ramon Espadaler, está en estos momentos "trabajando" en ello, principalmente mediante conversaciones con el Arzobispado de Barcelona. No obstante, fuentes de Presidència aseguran que la decisión no está en sus manos y que, desde el primer momento han "sugerido la presencia del catalán", algo que consideran que ya "se tiene en cuenta" por parte del Vaticano.

Polvareda en la oposición

La polémica se ha abierto paso después de que el misal del viaje publicado por la Oficina de Celebraciones Litúrgicas Pontificias especifique que el catalán estará incluido en la misa de la Sagrada Familia, que coincide con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, tanto en el saludo como en la homilía, pero no en la bendición de la torre, uno de los momentos con más proyección mundial. Junts y ERC ya han levantado la voz para señalar que la lengua catalana queda relegada en favor del castellano y no tiene en cuenta que el arquitecto era un defensor del catalanismo.

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De hecho, el partido de Carles Puigdemont ha enviado una carta al president Illa en la que le reclaman que "realice todas las gestiones necesarias" con la Conferencia Episcopal Española, con el cardenal Joan Josep Omella y con la propia Santa Sede para garantizar una presencia adecuada del catalán en toda la agenda de León XIV.

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