Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesoresZapateroPAU - SelectividadTrumpAndicHaciendaClint EastwoodSocio RubialesMédicosPSGMariposas
instagramlinkedin

Casos en el PSOE

Junts reta a Feijóo a ir a Waterloo a plantear su moción de censura instrumental a Puigdemont

El PP agita la idea de una moción con convocatoria inmediata de elecciones para que Junts y PNV se retraten y relajar la presión interna

Jordi Turull, en la cita municipalista de Junts, en Vilafranca del Penedès. | NORMA VIDAL / ACN

Jordi Turull, en la cita municipalista de Junts, en Vilafranca del Penedès. | NORMA VIDAL / ACN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Carlota Camps

Carlota Camps

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Junts vuelve a retar al PP a desplazarse hasta Waterloo. Ante los últimos llamamientos de los populares para que los posconvergentes se sumen a una moción de censura contra Pedro Sánchez, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha emplazado a Alberto Núñez Feijóo a desplazarse personalmente hasta Bélgica para hablar de esta cuestión cara a cara con el líder de la formación, Carles Puigdemont.

"El señor Feijóo sabe que si tiene una oferta seria lo que tiene que hacer es explicarla en una reunión en Waterloo", ha manifestado el 'número dos' de la formación en una entrevista en Catalunya Ràdio, y ha rechazado asimismo la posibilidad de que los populares envíen un "emisario" hasta el lugar de residencia de su líder. Según el dirigente de Junts, si la propuesta es "seria", tiene que estar liderada por el propio interesado.

Hace un año, tras el estallido del caso Santos Cerdán, los posconvergentes ya retaron al PP a viajar hasta Waterloo para hablar de esta cuestión, una condición que hizo encallar la ronda de contactos que había previsto Feijóo.

Con todo, Turull ha sostenido que su formación no está en el Congreso ni para "apuntalar" al PP ni al PSOE, y ha asegurado que serán "igual de exigentes" con los dos partidos. Los socialistas también tuvieron que desplazarse hasta Bélgica en 2023 para negociar la investidura de Sánchez, aunque el presidente del Gobierno no se desplazó. De hecho, la reunión entre Sánchez y Puigdemont ha sido siempre una asignatura pendiente que los posconvergentes reclamaron en más de una ocasión, hasta romper relaciones con el PSOE en octubre de 2025.

Sea como sea, el diagnóstico de Junts es que la legislatura "ya no da más de sí". Por este motivo, Turull ha reclamado a Sánchez que deje de gobernar "a golpe de decreto" y que convoque elecciones anticipadas.

Noticias relacionadas

Los posconvergentes se suman así a las tesis del PNV, que hace una semana empezó a reclamar abiertamente a Sánchez que adelantara la cita con las urnas prevista en 2027. Los jeltzales han ido incrementando la presión sobre el Gobierno a medida que se han conocido nuevas informaciones sobre el caso que afecta a José Luis Rodríguez Zapatero, aunque también rechazan sumarse a una moción de censura con el PP y con Vox.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El juez Peinado hacia el remate final de la carrera
  2. El juez bloqueó 300.000 euros a los integrantes de la trama dos meses antes de entrar en el despacho de Zapatero
  3. La representante de una empresa imputada en el caso Montoro justifica los pagos al despacho fundado por el exministro
  4. Asuntos Internos señala a un capitán de la Guardia Civil experto en criptoactivos por blanquear para 'Nene', el socio de Rubiales investigado
  5. La Audiencia madrileña ve incompatible que la exabogada del Estado del caso Plus Ultra defienda a un imputado del caso Zapatero
  6. Federaciones del PSOE: del cierre de filas con Ferraz a la apuesta por adelantar las elecciones
  7. El PP recicla sus propias leyes: 8 de las últimas 14 normas defendidas en el Congreso las impulsó antes en el Senado
  8. Vídeo | Un desfile accidentado: la bandera de España cae durante la celebración del Día de Fuerzas Armadas en Vigo

Junts reta a Feijóo a ir a Waterloo a plantear su moción de censura instrumental a Puigdemont

Junts reta a Feijóo a ir a Waterloo a plantear su moción de censura instrumental a Puigdemont

La princesa Leonor hace sus primeros saltos en paracaídas (incluido uno de noche)

La princesa Leonor hace sus primeros saltos en paracaídas (incluido uno de noche)

Trama del PSOE, en directo | Última hora de Pedro Sánchez y reacciones tras el registro de la UCO en Ferraz por el caso Leire Díez y Zapatero

Trama del PSOE, en directo | Última hora de Pedro Sánchez y reacciones tras el registro de la UCO en Ferraz por el caso Leire Díez y Zapatero

DIRECTO | Feijóo participa en la Reunión del Cercle d’Economia 2026 en Barcelona

Canarias se aísla del ruido de la posible censura de Feijóo a Sánchez y apura junio para arrancar al Estado los compromisos pendientes

Canarias se aísla del ruido de la posible censura de Feijóo a Sánchez y apura junio para arrancar al Estado los compromisos pendientes

El Papa incluirá el catalán en la misa en la Sagrada Familia pero no en la bendición de la Torre

El Papa incluirá el catalán en la misa en la Sagrada Familia pero no en la bendición de la Torre

Nueva crisis en Podemos: dimite la coordinadora andaluza por sus diferencias con la dirección nacional

Nueva crisis en Podemos: dimite la coordinadora andaluza por sus diferencias con la dirección nacional

Barcala, sobre su presunta reunión con el gestor de Les Naus en Alicante: "No contesto"