Junts reta a Feijóo a ir a Waterloo a plantear su moción de censura instrumental a Puigdemont

Junts vuelve a retar al PP a desplazarse hasta Waterloo. Ante los últimos llamamientos de los populares para que los posconvergentes se sumen a una moción de censura contra Pedro Sánchez, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha emplazado a Alberto Núñez Feijóo a desplazarse personalmente hasta Bélgica para hablar de esta cuestión cara a cara con el líder de la formación, Carles Puigdemont.

"El señor Feijóo sabe que si tiene una oferta seria lo que tiene que hacer es explicarla en una reunión en Waterloo", ha manifestado el 'número dos' de la formación en una entrevista en Catalunya Ràdio, y ha rechazado asimismo la posibilidad de que los populares envíen un "emisario" hasta el lugar de residencia de su líder. Según el dirigente de Junts, si la propuesta es "seria", tiene que estar liderada por el propio interesado.

Hace un año, tras el estallido del caso Santos Cerdán, los posconvergentes ya retaron al PP a viajar hasta Waterloo para hablar de esta cuestión, una condición que hizo encallar la ronda de contactos que había previsto Feijóo.

Con todo, Turull ha sostenido que su formación no está en el Congreso ni para "apuntalar" al PP ni al PSOE, y ha asegurado que serán "igual de exigentes" con los dos partidos. Los socialistas también tuvieron que desplazarse hasta Bélgica en 2023 para negociar la investidura de Sánchez, aunque el presidente del Gobierno no se desplazó. De hecho, la reunión entre Sánchez y Puigdemont ha sido siempre una asignatura pendiente que los posconvergentes reclamaron en más de una ocasión, hasta romper relaciones con el PSOE en octubre de 2025.

Sea como sea, el diagnóstico de Junts es que la legislatura "ya no da más de sí". Por este motivo, Turull ha reclamado a Sánchez que deje de gobernar "a golpe de decreto" y que convoque elecciones anticipadas.

Noticias relacionadas

Los posconvergentes se suman así a las tesis del PNV, que hace una semana empezó a reclamar abiertamente a Sánchez que adelantara la cita con las urnas prevista en 2027. Los jeltzales han ido incrementando la presión sobre el Gobierno a medida que se han conocido nuevas informaciones sobre el caso que afecta a José Luis Rodríguez Zapatero, aunque también rechazan sumarse a una moción de censura con el PP y con Vox.