Junts pide a Illa que reclame a la Iglesia más uso del catalán en los actos del Papa

El uso del catalán en los actos que oficiará el papa León XIV en Barcelona está levantando polvareda. Según ha dado a conocer el Vaticano, la lengua catalana estará presente en la misa en la Sagrada Família por el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, pero no en la bendición de la Torre de Jesucristo. Esta decisión ha llevado a Junts a reclamar al president de la Generalitat, Salvador Illa, que interceda para garantizar más presencia de la lengua catalana.

El grupo parlamentario liderado por Mònica Sales ha hecho llegar una carta a Illa en la que se queja de que el catalán queda "relegado a una posición secundaria respecto al castellano". "El hecho de que la bendición de la torre de Jesucristo sea íntegramente en castellano añade gravedad a la situación, ya que será el momento más relevante y mediático de la visita a la Sagrada Familia, cargado de un gran impacto y simbolismo", lamenta Sales.

La líder de Junts en la Cámara catalana sostiene que la defensa de la lengua tiene que ser "diaria" y en "todas las situaciones", y pide aprovechar la visita del Papa para "proyectar la lengua propia de Catalunya en todo el mundo". Además, recuerda que se trata de la lengua de Gaudí, al que define como "una persona altamente arraigada al país y a la identidad catalana".

Por este motivo, Junts pide formalmente a Illa "que realice todas las gestiones necesarias con la Conferencia Episcopal Española, con el cardenal Joan Josep Omella y con la propia Santa Sede para garantizar una presencia adecuada del catalán, tanto en la misa y en la bendición de la torre de Jesucristo de la Sagrada Familia, como en el resto de actos oficiales de la visita".

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"No pedimos ninguna concesión ni ningún favor, simplemente estamos defendiendo nuestra lengua, como hace cualquier nación, y el Govern debe ser ejemplar y el primero en actuar", remata la misiva.