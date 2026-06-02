El Govern de Illa emplaza a Feijóo a explicar "qué ofrece" a Catalunya más allá de su "obsesión" por echar a Sánchez

Si una cosa han dejado clara tanto el president Salvador Illa como los miembros de su Govern es que van a ejercer de principales escuderos del Gobierno de Pedro Sánchez. Lo han demostrado este martes de nuevo cuando su portavoz, Sílvia Paneque, ha salido a la carga ante la moción de censura que ha empezado a agitar el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, buscando complicidades en el Cercle d'Economia. "Estaría bien que explicara qué ofrece a Catalunya más allá de estar obsesionado con el final de la legislatura", ha espetado.

La también consellera ha recitado todo el memorial de agravios que, a su juicio, acumulan los populares con Catalunya: desde el rechazo a la amnistía a la oficialidad del catalán en la Unión Europea, así como la mejora planteada del modelo de financiación. "De todo esto no oímos nada, solo cómo articular una moción de censura", ha hurgado Paneque dando por sentado que ningún partido catalán -tampoco Junts- podría apoyar la moción. La dirigente ha vuelto a insistir en que es por esa agenda de "avances" en materias como estas, además de la de vivienda, que el Govern defiende la continuidad del actual Gobierno.

El dardo a Junts

También ha lamentado la consellera que haya presidentes autonómicos que ya hayan rechazado participar en la ronda de contactos que ha activado el Gobierno para hablar de la propuesta de financiación, unos encuentros que ha considerado que es positivo que se empiecen con la vista puesta en llevar el modelo a votación en el Congreso antes de final de año. "Sorprende que haya quien ni tan solo quiera sentarse a hablar", ha asegurado. Y también ha cargado contra Junts cuando ha tachado de "sorprendente" que un partido que se define como soberanista rechace una financiación que podría aportar a Catalunya 4.600 millones de euros más. "Las posiciones del todo o nada muchas veces nos llevan a nada", ha sentenciado.

De hecho, después de que el secretario general de Junts, Jordi Turull, haya defendido en una entrevista en Catalunya Ràdio que ese montante no "resolvería nada" porque el déficit fiscal es mucho más grande, Paneque lo ha emplazado a darle la vuelta al argumento y a pensar "qué se podría hacer" con esos recursos adicionales.

Semana clave para los presupuestos

Esta semana es especialmente clave para el Govern por dos asuntos más allá del terremoto político que se vive a escala estatal: la aprobación del primer trámite de los presupuestos y la votación del preacuerdo con los profesores. Sobre lo primero, el Executiu está tranquilo y convencido de que se materializará sin sobresaltos el apoyo acordado con ERC y los Comuns. Y en cuanto al conflicto educativo, Paneque ha asegurado que espera que el 'sí' se imponga en la consulta que culmina el jueves.

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Lo que también buscan dar por cerrado los socialistas es la petición de comparecencia de Illa que han solicitado desde la oposición para que dé explicaciones sobre la financiación de la campaña del PSC en 2024 después de que la Audiencia Nacional haya solicitado al PSOE información al respecto. "Tenemos toda la seguridad y la tranquilidad. Las cuentas están depositadas en la Sindicatura y han sido auditadas, los recursos fueron utilizados conforme a normativa", ha argumentado sobre una espinosa carpeta que amenaza con marcar la sesión de control al president de este miércoles en el pleno del Parlament.