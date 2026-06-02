Memoria democrática
El Govern aprueba dos convenios con el Estado para mejorar la identificación de víctimas y de fosas durante la Guerra Civil y el franquismo
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Mejorar la identificación de víctimas y la localización de fosas de la Guerra Civil y el franquismo. Este es el propósito de los dos convenios con el Estado que ha aprobado este martes el Govern de Salvador Illa. Se trata de un acuerdo que debe permitir actualizar de forma coordinada los censos de víctimas y el mapa de fosas y de personas desaparecidas, dos iniciativas en las que Catalunya ha sido pionera, mejorando el acceso a la información y, por el ende, el "derecho a la verdad" que tienen las familias.
Lo que debe garantizar estos convenios, que tendrán una vigencia de cuatro años y que no supone un coste por ninguna de las partes, es un marco estable de cooperación para "compartir información, bases de datos y herramientas tecnológicas", un intercambio que tiene por objetivo un mayor y mejor rastreo de las víctimas de la represión, pero también que se facilite la identificación, una gran asignatura pendiente pese al casi medio siglo de democracia en España. Todo, para "reforzar las políticas públicas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición", según sostiene el Govern.
Herramientas pioneras
El Govern de la Generalitat ha sido pionero en los últimos años en crear herramientas de búsqueda y documentación sobre la Guerra Civil y el franquismo, por ejemplo el censo de personas desaparecidas o de deportados a los campos nazis, así como el mapa de fosas de Catalunya, que reivindican como "una de las bases documentales más completas del Estado" en materia de memoria democrática.
A partir de ahora, toda esta información se interconnectará con la que se tiene a nivel estatal para sumar nuevos datos, así como validar los disponibles y actualizarlos con más rapidez. Será especialmente relevante la información procedente de archivos, investigaciones académicas, entidades memorialistas y administraciones públicas que pueda contribuir a la ingente tarea de identificación de víctimas, así como todo elemento que permita localizar fosas que están aún por abrir y poder planificar exhumaciones e identificaciones.
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