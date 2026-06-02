El pulso de Rufián por la lista electoral dispara la tensión de ERC en el Congreso

El grupo de ERC en el Congreso atraviesa un momento complicado. Es una situación que lleva tiempo cocinándose, pero que ha aflorado definitivamente en los últimos días. El diputado republicano Jordi Salvador expresó públicamente este lunes su enfado con el portavoz, Gabriel Rufián, por las peticiones que en las últimas semanas ha lanzado sobre el futuro del grupo parlamentario y la configuración de la próxima lista electoral. Varias fuentes cercanas al grupo consultadas por EL PERIÓDICO confirman este malestar generalizado.

La gota que ha colmado el vaso es que, hace unos días, Rufián planteara públicamente a su partido que, para repetir como candidato, se tenían que cumplir ciertas "condiciones". Una de ellas es formar una candidatura de cara a las elecciones generales de 2027 con miembros con los que tenga plena sintonía y con los que se pueda sentir cómodo. "Necesito una serie de condiciones que mi partido sabe y que no tienen nada que ver con todo lo que estamos hablando [del frente de izquierdas], tienen que ver con el grupo parlamentario", dijo hace dos semanas en un acto en Madrid.

La paciencia tiene un límite Jordi Salvador — Diputado de ERC en el Congreso

Este lunes, en un apunte en ‘X’, el diputado Jordi Salvador lamentó este posicionamiento de Rufián. "En política y en la vida hay una norma básica: respeto. Respeto al equipo del grupo (cargos electos y técnicos) en Madrid y a la militancia. ERC no es ninguna plataforma personal ni un espacio de ultimátums". Salvador no se quedó aquí e hizo manifiesto su enfado: "Si hace falta, algunos hablaremos en público, al menos yo, y se acabará la tontería. La paciencia tiene un límite".

El clima de tensión en Madrid lleva tiempo gestándose. Las "condiciones" de Rufián para ser candidato no son el único motivo. También ha enrarecido el ambiente la defensa a ultranza que el líder republicano hace de formar un frente de izquierdas con otros partidos, una posición política que no ha sido avalada por ningún órgano del partido. "No ha habido nunca un debate sobre esta posibilidad y hace cuatro días que aprobamos la ponencia política”, explica una voz republicana, refiriéndose a que esta alianza progresista no está contemplada en ningún documento interno del partido. "No ha explicado la idea ni al grupo parlamentario, ni a la ejecutiva del partido, al Consell Nacional", añade otra voz. Esto también ha generado ruido interno.

Una legislatura convulsa

Toda la legislatura de ERC en el Congreso, que empezó en verano de 2023, ha sido prolífica en rifirrafes. El conflicto entre Israel y Palestina hizo chocar a Rufián -propalestino- y la diputada Pilar Vallugera, que cargó contra el ataque de Hamás que desató todo el conflicto. Después, la guerra interna que vivió ERC en 2024 por el control del partido también impactó en el grupo en Madrid. Rufián se posicionó al lado de Junqueras y otras dos diputadas, Teresa Jordà y la propia Vallugera, participaron activamente en la candidatura rival.

Imagen de archivo del líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, con su grupo. / Kiko Huesca / Efe

Sin embargo, fuentes conocedoras de la situación defienden que la tensión actual no tiene que ver con la fractura que vivió el partido hace dos años. La prueba es que tanto el diputado Jordi Salvador como Rufián fueron en su día firmes 'junqueristas', y ahora es palpable la distancia que les separa. La tensión, por lo tanto, se explica por motivos posteriores. Así, varios diputados han sentido menospreciado su trabajo en el Congreso por las exigencias que su líder ha planteado a la dirección. Sobre todo teniendo en cuenta que ERC tiene un grupo pequeño y, por lo tanto, con mucha carga de trabajo.

Elaboración de la lista

El entorno de Rufián ha declinado valorar las palabras de Salvador. Sin embargo, niegan que el líder de ERC en el Congreso haya exigido una lista electoral a medida. Defienden que lo que ha planteado es la necesidad de diseñar una candidatura cohesionada ante el reto de tener que "trabajar los próximos cuatro años" en un contexto muy complicado, ya que podría formarse un Gobierno del PP y Vox.

Desde la dirección del partido tampoco han querido valorar la cuestión. Cualquier cosa que tenga que ver con Rufián es material sensible. La prueba son los equilibrios que el partido tiene que hacer de forma periódica para rechazar el frente de izquierdas que pide su líder en Madrid sin llegar a desautorizarlo. Junqueras quiere evitar que el grupo de Madrid sea un foco de problemas en un momento en el que está plenamente inmerso en intentar enderezar el rumbo del partido para encarar las municipales del año que viene con las mayores garantías posibles.

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Oriol Junqueras y Gabriel Rufián en una imagen reciente en la Feria de Abril de Barcelona. / Jordi Otix

Junqueras sigue confiando en Rufián como candidato en 2027 y Rufián sigue dejando abierta la puerta a repetir. El problema es que se acumulan los interrogantes en el camino. Primero, existe el desacuerdo entre la dirección y su diputado por el frente de izquierdas. Ahora, las tensiones internas del grupo en Madrid. Precisamente, el próximo sábado ERC pondrá en marcha la maquinaria para elegir la lista electoral de las próximas elecciones generales y lo hará con las espadas en alto.