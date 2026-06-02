Feijóo insiste en la moción de censura instrumental y rechaza que sea un "atajo" para llegar a la Moncloa: "No pido favores"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado el foco mediático y el calor del empresariado catalán presente en el Cercle d’Economia, en Barcelona, para volver a presionar a Junts y pedirle que apoye una moción de censura "instrumental" con la que desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa por los escándalos que salpican al Gobierno y al PSOE. "Defiendo la necesidad de un proyecto digno. No pretendo remover con quien, no busco atajos ni pedir favores, ni darlos. Quiero garantizar que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ayuda", ha declarado Feijóo en su intervención inicial en la cita anual de este foro económico.

El dirigente popular ha ido directo al quid de la cuestión -"siempre hay un elefante en la habitación, pero les reconozco que no había visto uno tan grande en años", ha bromeado nada más empezar- y ha dejado claro el mismo mensaje que lleva tiempo alimentando su partido en los últimos días: está dispuesto a promover una moción de censura con el único objetivo de convocar elecciones, si Junts da sus votos necesarios, junto a los de Vox.

"Hay 184 diputados que han exigido en los últimos días elecciones inmediatas; la teoría hay que llevarla a la práctica, no tiene valor si no se acompaña de hechos coherentes", ha dicho Feijóo durante su discurso en el Cercle, ante un público al que más de una vez ha pedido ayuda para convencer a Carles Puigdemont. A su juicio, no hay una "dificultad sideral" en la decisión de apoyar una moción de censura. "Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible deberíamos hacer todo lo posible", ha declarado.

En el PP siguen intentando por todas las vías que Junts dé su brazo a torcer, pero los posconvergentes vuelven a poner sobre la mesa cuál es la condición para, al menos, planteárselo: que Feijóo viaje a Waterloo, donde reside Puigdemont, pendiente de que se le aplique la amnistía por su papel en el referéndum del 1-O. Solo entonces, sostienen, debería presentar una "propuesta seria" sobre el contenido, la forma y el calendario de esa moción de censura, que implicaría sumar sus votos a los de Vox, aunque el PP ya ha asegurado que el Gobierno provisional sería en solitario.

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"Entre la responsabilidad democrática y la conveniencia política -que es discutible-, yo lo tengo claro", ha añadido el líder de la oposición, en un mensaje velado a Junts.