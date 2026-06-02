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Reunió anual Cercle Economia

Feijóo ofrece al empresariado catalán "más vivienda, menos impuestos y menos inmigración irregular"

La reunión del Cercle arranca con un llamamiento a impulsar el empleo de calidad y fortalecer los servicios públicos

Feijóo insiste en la moción de censura instrumental y rechaza que sea un "atajo" para llegar a la Moncloa: "No pido favores"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. / FERRAN NADEU

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Gisela Boada

Gisela Boada

Barcelona
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"Si quieren más viviendas, menos impuestos y menos inmigración irregular, pueden contar conmigo". Esta es la promesa que ha lanzado este martes el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la cita anual del Cercle d'Economia, que se celebra en Barcelona. No es solo una declaración de intenciones, son las tres claves que sustentan la hoja de ruta que quiere desplegar si llega a la Moncloa y con las que busca seducir al empresariado catalán, al que en los últimos años ha mimado de forma especial, consciente de que lo necesita en su carrera electoral.

El foro económico que se celebra en la capital catalana ofrece al líder de la oposición un escaparate privilegiado, más aún este año por la debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez y por los casos de corrupción que salpican a su Gobierno y al PSOE. Por eso, Feijóo ha sido claro: antes de lanzar promesas sobre política económica, ha puesto por delante que el PP quiere "extirpar la corrupción" -que también ha golpeado al partido en el pasado- y "cambiar el modelo" de país. "Quiero al frente de las empresas públicas a los mejores gestores, no a los más serviles", ha espetado.

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