El Govern emplaza a las escuelas a "replantear" el boicot a las colonias tras el preacuerdo de mejoras salariales

El Govern cruza los dedos para que la consulta de los profesores acabe ratificando el jueves el preacuerdo para una subida salarial y se encauce así un conflicto que lleva arrastrando más de medio año. Pero no solo aspira a que se pongan fin a las huelgas, sino también al boicot a las colonias y a las excursiones que más de 1.200 centros educativos han secundado, un asunto que ha quedado en el aire tras las maratonianas reuniones entre la conselleria de Educació y los sindicatos. La portavoz del Executiu, Sílvia Paneque, ha recordado que fruto del primer acuerdo se pactaron 50 euros por pernoctación, por lo que si los sindicatos mayoritarios suscriben la ampliación del pacto y los docentes lo avalan, dan por sentado que aceptan también esta remuneración para poner fin a este pulso.

"Esperamos que estos recursos hagan replantear la posición de estos centros", ha asegurado preguntada por este asunto durante la rueda de prensa posterior al Consell Executiu. La consellera confía en que el diálogo de la última semana puede servir para "revertir la situación y la decisión de las direcciones" de estas escuelas teniendo en cuenta que se trata de actividades "positivas" para la educación de los alumnos. Sin embargo, semanas atrás la misma portavoz reconoció que el Govern no puede forzar a los centros a garantizar este tipo de actividades.