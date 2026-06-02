Los Comuns propondrán al Govern limitar el uso policial de la inteligencia artificial en Catalunya

Los Comuns preparan una batería de propuestas para reforzar la transparencia y la soberanía tecnológica de Catalunya. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, el grupo parlamentario aprovechará el pleno del próximo 16 de junio para registrar una moción que incluirá medidas como la creación de un registro público de la inteligencia artificial desplegada por la administración o limitar el uso policial de estos sistemas algorítmicos.

La moción "sobre soberanía digital democrática, transparencia en la contratación tecnológica y oposición al tecnofeudalismo" propondrá una serie de iniciativas ideadas para anular o minimizar los "riesgos democráticos de primer orden" que supone el despliegue "sin control público" de la IA. "El Parlament de Catalunya tiene que defender que la innovación tecnológica esté al servicio de la democracia, de los derechos humanos, de la igualdad, de la paz y del bien común, y no de la vigilancia, la guerra, la discriminación o la concentración del poder corporativo", reza el documento, revisado por este diario.

Entre esas medidas que propondrán los Comuns destacan la elaboración de un inventario con todos los contratos públicos de tecnología y de su auditoría, la creación de un registro que permita a la ciudadanía conocer como la administración y el sector público están utilizando la IA o la aprobación de una instrucción interna que garantice que ningún departamento de la Generalitat utilice sistemas algorítmicos de vigilancia predictiva o identificación biométrica en espacios públicos, algo que ya prohíbe la Ley Europea de IA. Ese último punto aplica también a Mossos d'Esquadra.

Dentro de dos semanas, la moción será debatida y sometida a voto por los grupos parlamentarios. Su aprobación sería una victoria para los Comuns, pero también para el Govern de Salvador Illa. Como adelantó EL PERIÓDICO, el acuerdo para los presupuestos sellado entre ambos en marzo incluye la creación de un fondo que sirva para vehicular la inversión pública hacia proyectos digitales considerados estratégicos, como un modelo ético de IA. Por ahora, se desconoce de qué inversión económica se dotará y cómo se gestionará.

Interpelación parlamentaria

El diputado de los Comuns, Andrés Berrio, ha aprovechado la sesión parlamentaria de este martes para reclamar al Govern la introducción de "garantías y cláusulas éticas de contratación" para que la Generalitat no pueda contratar empresas que no respeten los principios democráticos y los derechos humanos. Berrio ha rechazado la "tecnofobia", pero ha pedido "control democrático" y evitar una excesiva dependencia "de los intereses privados".

El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha reconocido que actualmente "existe un número reducido de proveedores" y que este hecho añade complejidad a la "soberanía tecnológica", pero ha avisado de que lo importante es evitar "dependencias estructurales", no perder el "control" y poder "auditar". "El modelo del Govern es el europeo y de aquí no nos tenemos que mover", ha sostenido en respuesta a la interpelación de los Comuns.

La dirigente de los Comuns en Mataró Noe Ayguasenosa y el diputado de los Comuns Andrés García Berrio. / Marta Sierra / ACN

Además, el conseller ha aprovechado el debate para defender que la inteligencia artificial no viene para "sustituir a nadie", sino para realizar tareas mecánicas y permitir que la administración sea más eficiente, y ha apostado por la transparencia en los algoritmos.