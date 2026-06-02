HUELGA VALENCIA
Compromís reclama a Marlaska explicar en el Congreso la actuación policial en la huelga de profesores de Valencia
El partido valencianista registra una solicitud de de comparecencia del Ministerio del Interior tras la agresión a una manifestante
Compromís da un paso en el Congreso para forzar la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en relación a la huelga indefinida de profesores en la Comunidad Valenciana y este martes registró una solicitud de comparecencia para que el dirigente dé explicaciones en Pleno parlamentario sobre la actuación policial en las manifestaciones, tras difundirse un vídeo donde un agente empuja violentamente y sin aviso previo a una manifestante.
Así lo anunció este martes la diputada de Compromís integrada en el grupo mixto, Águeda Micó: "Acabamos de registrar una petición de comparecencia al ministro de Interior a grande Marlaska para que venga al Pleno del Congreso y explique la actuación policial contra la comunidad educativa valenciana", defendió, después de criticar que "algunas instituciones y algunos cargos" están intentando "reventar estas huelgas".
En rueda de prensa, la dirigente valenciana reclamó conocer "qué le va a pasar" al agente que "decidió empujar de una forma muy violenta a una maestra jubilada con el único objetivo de sembrar el caos en las manifestaciones y justificar la violencia con las protestas que están siendo pacíficas". Advirtió además su intención de hacer "seguimiento exhaustivo" de este asunto, avanzando que "no vamos a permitir que este policía vuelva a hacer lo mismo en las calles de Valencia".
Otra de las exigencias de Micó consistió en pedirle a Marlaska "aclarar" si "tiene policías infiltrados en las protestas de maestros", denunciando que "es lo que vimos el domingo, cuando algunos manifestantes se subían a un furgón policial y se volvían al cuartel".
En este punto, insistió en que "el interés de estos policías era reventar unas protestas que están siendo ejemplares". Además, reclamó "saber quién ordenó las cargas policiales y cómo se justifican estas cargas policiales".
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