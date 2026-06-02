Catalunya descarta recomendar el teletrabajo por la visita del Papa

Pese a que el Ministerio de Trabajo liderado por Yolanda Díaz reclama a las empresas de Madrid, Catalunya e Islas Canarias que faciliten al máximo el teletrabajo a sus empleados para evitar problemas de movilidad durante la visita del Papa, el Govern de Salvador Illa ha descartado hacer esta recomendación. El argumento es que su labor debe estar centrada en garantizar la movilidad para que todos los trabajadores lleguen a sus puestos, algo para lo que, ha subrayado, se reforzarán los transportes públicos entre el 9 y el 11 de junio.

No sé si sería un buen mensaje que cuando hay visitas de jefes de estado el Govern no pueda asegurar la movilidad de los trabajadores Sílvia Paneque — Consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica

"No sé si sería un buen mensaje que cuando hay visitas de jefes de estado el Govern no pueda asegurar la movilidad de los trabajadores", ha asegurado la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que ha defendido que la apuesta del ejecutivo sea ampliar frecuencia y capacidad de trenes y autobuses en esos días, algo que también sucederá ante otros acontecimientos previstos como el Tour de Francia. El teletrabajo, ha recordado, se ha recomendado en otras ocasiones ante "hechos sobrevenidos" o derivados por la climatología, pero no cuando se han producido grandes acontecimientos o visitas de políticos internacionales. Así pues, la línea de la Generalitat va en sentido opuesto al que ha apuntado el ministerio.

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Consciente de que los usuarios habituales de Rodalies pueden considerar un agravio que se refuerce el servicio por la visita del Papa, la consellera Paneque ha reconocido que le gustaría que estas mejoras de aumento de frecuencia y de la capacidad de los trenes con más vagones fuera "estructural", como llevan reclamando desde hace años los viajeros frecuentes. Sin embargo, ha asegurado que para ello harían falta unos recursos que pueden obtenerse de "forma excepcional pero no continuada". Eso sí, ha recordado que hay una hoja de ruta para mejorar el servicio con más material rodante y las infraestructuras en los próximos años, algo que se suma al traspaso de la gestión. "Estamos hablando de refuerzos puntuales pero no estructurales", ha zanjado.