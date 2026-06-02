Movilidad complicada
Catalunya descarta recomendar el teletrabajo por la visita del Papa
El Govern defiende que estará centrado en garantizar la movilidad esos días reforzando los transportes públicos para que los trabajadores no tengan problemas de desplazamiento
El Gobierno recomienda a las empresas de Barcelona y Madrid dar teletrabajo durante la visita del Papa
El Govern reclama a la Iglesia que el Papa incluya el catalán en la bendición de la torre de Jesús de la Sagrada Familia
Pese a que el Ministerio de Trabajo liderado por Yolanda Díaz reclama a las empresas de Madrid, Catalunya e Islas Canarias que faciliten al máximo el teletrabajo a sus empleados para evitar problemas de movilidad durante la visita del Papa, el Govern de Salvador Illa ha descartado hacer esta recomendación. El argumento es que su labor debe estar centrada en garantizar la movilidad para que todos los trabajadores lleguen a sus puestos, algo para lo que, ha subrayado, se reforzarán los transportes públicos entre el 9 y el 11 de junio.
No sé si sería un buen mensaje que cuando hay visitas de jefes de estado el Govern no pueda asegurar la movilidad de los trabajadores
"No sé si sería un buen mensaje que cuando hay visitas de jefes de estado el Govern no pueda asegurar la movilidad de los trabajadores", ha asegurado la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que ha defendido que la apuesta del ejecutivo sea ampliar frecuencia y capacidad de trenes y autobuses en esos días, algo que también sucederá ante otros acontecimientos previstos como el Tour de Francia. El teletrabajo, ha recordado, se ha recomendado en otras ocasiones ante "hechos sobrevenidos" o derivados por la climatología, pero no cuando se han producido grandes acontecimientos o visitas de políticos internacionales. Así pues, la línea de la Generalitat va en sentido opuesto al que ha apuntado el ministerio.
Consciente de que los usuarios habituales de Rodalies pueden considerar un agravio que se refuerce el servicio por la visita del Papa, la consellera Paneque ha reconocido que le gustaría que estas mejoras de aumento de frecuencia y de la capacidad de los trenes con más vagones fuera "estructural", como llevan reclamando desde hace años los viajeros frecuentes. Sin embargo, ha asegurado que para ello harían falta unos recursos que pueden obtenerse de "forma excepcional pero no continuada". Eso sí, ha recordado que hay una hoja de ruta para mejorar el servicio con más material rodante y las infraestructuras en los próximos años, algo que se suma al traspaso de la gestión. "Estamos hablando de refuerzos puntuales pero no estructurales", ha zanjado.
Suscríbete para seguir leyendo
- El juez Peinado hacia el remate final de la carrera
- Asuntos Internos señala a un capitán de la Guardia Civil experto en criptoactivos por blanquear para 'Nene', el socio de Rubiales investigado
- El juez bloqueó 300.000 euros a los integrantes de la trama dos meses antes de entrar en el despacho de Zapatero
- La representante de una empresa imputada en el caso Montoro justifica los pagos al despacho fundado por el exministro
- La Audiencia madrileña ve incompatible que la exabogada del Estado del caso Plus Ultra defienda a un imputado del caso Zapatero
- Federaciones del PSOE: del cierre de filas con Ferraz a la apuesta por adelantar las elecciones
- El PP recicla sus propias leyes: 8 de las últimas 14 normas defendidas en el Congreso las impulsó antes en el Senado
- Vídeo | Un desfile accidentado: la bandera de España cae durante la celebración del Día de Fuerzas Armadas en Vigo