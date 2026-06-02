Barcala, sobre su presunta reunión con el gestor de Les Naus en Alicante: "No contesto"

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha roto su silencio mediático tras más de un mes sin someterse a las preguntas de los periodistas. Eso sí, las respuestas no han servido para esclarecer algunas de las principales dudas que se mantienen sobre el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante, destapado por INFORMACIÓN. El dirigente popular ha evitado (como ya hizo en el pleno del pasado jueves) aclarar si se reunió con Francisco Ordiñana, el empresario a cargo de la gestora del residencial Les Naus. Además, el regidor ha confirmado que el gobierno local entregará más documentación a la magistrada a cargo de la instrucción, después de recibir un tercer requerimiento judicial para ello.

Preguntado sobre la declaración de Francisco Ordiñana como imputado, en la que aseguró haberse reunido con el alcalde, Barcala ha echado balones fuera: "Yo no estaba en esa declaración y ni siquiera estaban los medios que lo han publicado. Es una cuestión que, como está abierta una declaración, la juez si tiene que preguntar algo lo preguntará". Tras ello, el alcalde ha evitado de nuevo aclarar si participó en un encuentro con el empresario: "No voy a hacer absolutamente ninguna declaración. No hago valoraciones y mucho menos de terceros, eso sería una irresponsabilidad absoluta, además de una falta de respeto".

La pasada semana, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, preguntó en el pleno municipal "cuándo, con qué fin y cuántas veces" se reunió Barcala con responsables de Les Naus y reprochó que esos presuntos contactos no aparezcan publicados en la agenda institucional del alcalde. Sin embargo, el gobierno municipal del PP se limitó a posponer su respuesta al mes siguiente: la edil Mari Carmen de España aseguró que "se contestará en el próximo pleno".

Requerimiento judicial

En la misma línea, Barcala ha hecho alusión a la petición judicial para que el Ayuntamiento entregue documentación relativa al caso de Les Naus: "Hoy ha llegado un requerimiento del juzgado en el que se recuerda que hay un plazo para remitir una documentación de toda la que se había remitido ya y que mañana [por este martes] estará completamente complementada".

Después de que el equipo de gobierno haya afirmado en diferentes ocasiones que ya se había hecho entrega de todos los archivos de los que disponía el Consistorio, el dirigente popular ha señalado que "se va generando documentación" y que la magistrada "dentro de su investigación" busca "contrastar" datos extraídos de los distintos testimonios. "Nos hemos puesto a entera disposición, para todo lo que la jueza estime que es necesario para la instrucción", ha añadido.

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Al respecto, el juzgado ya había reclamado dichos archivos al Ayuntamiento hasta en dos ocasiones: el 12 y el 21 de mayo. Acabado el plazo que se le dio para remitirlos, no había constancia de que esos documentos hubieran sido entregados, por lo que la magistrada pasó a emplear medios más expeditivos, como enviar a la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a los servicios jurídicos municipales. A finales de la pasada semana, la magistrada acordó enviar a agentes a los servicios jurídicos municipales con un cometido muy claro: identificar a su responsable y darle un plazo de cinco días para que entregue la documentación que desde el juzgado se le ha requerido sobre el expediente y no ha entregado. Y avisó de que, en caso de no hacerlo, podría incurrir en un delito de desobediencia.