Andalucía da otro portazo a Hacienda y rechaza una reunión bilateral sobre el plan de financiación que supone 4.850 millones más

El Ministerio de Hacienda y la Junta de Andalucía han retomado su pulso por el nuevo modelo de financiación tras el paréntesis forzado por la convocatoria electoral y la salida de María Jesús Montero. El Ejecutivo ha pedido ya por escrito al Gobierno de Juanma Moreno, al igual que al resto de comunidades, que acepte una reunión bilateral para explorar las posibilidades de un acuerdo. La respuesta, de momento, ha sido un nuevo rechazo rotundo a la propuesta y una negativa a una reunión bilateral.

El pasado mes de enero, el Gobierno de España puso sobre la mesa una propuesta que respondía a las reivindicaciones de las formaciones nacionalistas catalanas pero que, al mismo tiempo, concedía a Andalucía 4.850 millones de euros más. Además, revisaba el funcionamiento del Fondo de Compensación de forma que supondría para la comunidad autónoma otros 965 millones adicionales.

La propuesta se encontró con el rechazo frontal de la Junta de Andalucía, al igual que el resto de comunidades del PP. Más allá del conflicto político, la administración andaluza basó sus críticas en los cálculos realizados por organismos como Fedea que advertían que pese a que el sistema reduce la brecha entre unos y otros territorios mantiene a Andalucía por debajo de la media nacional por habitante y muy lejos de Cataluña.

El Gobierno de España, durante la etapa de María Jesús Montero, anunció una ronda de negociaciones bilaterales con las comunidades autónomas. Aunque finalmente el Ejecutivo convocó un Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que se escenificó el rechazo frontal de las comunidades del PP a la propuesta. No hubo reuniones bilaterales, y posteriormente todo el proceso se detuvo por la salida de María Jesús Montero. Ahora, su sucesor, Arcadi España, ha remitido ya por escrito a todas las comunidades una petición de reunión para abordar la nueva propuesta.

La respuesta del Gobierno andaluz ha sido contundente: "Estas convocatorias bilaterales no buscan el bien común ni la equidad; son solo un intento a la desesperada de contentar al independentismo en un momento en el que el Gobierno central flaquea y necesita comprar tiempo. No vamos a participar en este juego de distracción y menos aún estando el Gobierno de la Junta de Andalucía en funciones", apuntan desde el departamento que dirige Carolina España.

El planteamiento de la Junta de Andalucía se mantiene, por tanto, en el mismo punto del expresado en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera: "Lo que pedimos desde Andalucía es que se retire ese modelo y se presente uno nuevo (que no esté diseñado por el independentismo) y que sea justo para los andaluces. Con el modelo que presentó la señora Montero en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el pasado 14 de enero, un andaluz recibiría al año 143 euros menos que la media española y 389 euros menos que un ciudadano de Cataluña".

Las claves del nuevo sistema de financiación

El nuevo modelo de financiación del Estado aportará más dinero de sus recursos a las autonomías que, en consecuencia, se tendrían que reducir de las políticas públicas e inversiones gestionadas desde los ministerios. Esta es la base del nuevo modelo que incorpora casi 21.000 millones al sistema y se compromete a revisar el Fondo de Compensación Interterritorial para que repartir otros 3.300 millones adicionales.

Para llegar a esta cifra el Ministerio incrementa la participación de las comunidades autónomas en los principales impuestos (el IRPF al 55% y el IVA al 56,5%). Esta es una medida que la Junta admite que ve como positiva y que encaja dentro de sus reivindicaciones. A esto se añaden otros fondos como el climático (para las comunidades del arco mediterráneo).

El reparto se basa en el indicador de población ajustada, un concepto que recoge el número de habitantes matizado con una serie de factores correctores como los mayores, desempleados o incluso el territorio que precisamente se corrigen en este nuevo sistema introduciendo conceptos que benefician especialmente a Cataluña y Andalucía.

También hay un fondo adicional complementario de 400 millones de euros reservado para las comunidades autónomas que ya tenían un nivel de financiación por encima de la media y que se reparten 400 millones de euros para garantizar su status quo.

Pendiente de las entregas a cuenta

Andalucía está a la espera de esta reunión para que se desbloquee la actualización de las entregas a cuenta de 2026. Este año el Gobierno debía aportar una financiación récord 29.389 millones de euros, es decir, 1.914 millones más que el año anterior. Fue lo acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera por parte de la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Sin embargo, para que esa cifra se materializara el Ejecutivo tiene dos opciones: tener unos Presupuestos aprobados, lo que no ha ocurrido en toda la legislatura, o tramitar un decreto que permita la actualización, que ha sido tumbado en dos ocasiones por el Congreso.

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El resultado es que, de nuevo, en la hacienda andaluza se está generando un 'agujero' que asciende ya a 1.583 millones de euros y que crecerá en una cuantía de aproximadamente 500 millones de euros al mes en lo que resta de año. Para que se vuelva a retomar es imprescindible que sea tramitado el decreto en el Congreso de los Diputados.