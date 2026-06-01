Rafael Escuredo apoya a Pedro Sánchez pero pide un congreso extraordinario del PSOE: "Hay que revitalizarlo y establecer una nueva dirección"

Rafael Escuredo, presidente de honor del PSOE de Andalucía y expresidente de la Junta de Andalucía, ha vuelto a mostrar este lunes su apoyo al secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque ha defendido la necesidad de convocar un Congreso extraordinario del partido para renovar responsables y fijar una nueva dirección, tras los múltiples casos de posible corrupción que cercan al PSOE.

Contexto político y judicial en el PSOE

Así lo ha dejado escrito el presidente de honor del PSOE-A y primer presidente andaluz de la etapa autonómica en un apunte en su cuenta en la red social 'X', en un contexto marcado, entre otras cuestiones, por la investigación abierta desde la Audiencia Nacional por una presunta trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno, que afecta, entre otros, al exsecretario de Organización Santos Cerdán y a la gerente del partido, Ana María Fuentes.

Además, hace dos semanas que se celebraron las elecciones autonómicas en Andalucía en las que el PSOE-A liderado por María Jesús Montero como secretaria general y candidata a la Junta obtuvo su peor resultado en número de escaños en unos comicios andaluces, al tenerse que conformar con 28 asientos en la Cámara autonómica, dos menos de los 30 conseguidos en la anterior cita con las urnas del año 2022.

Rafael Escuredo reclama rejuvenecer el PSOE-A

Tras las elecciones del 17 de mayo, Rafael Escuredo escribió un comentario en la misma red social en el que defendía que "el PSOE-A necesita imperiosamente a la gente joven para removerse y ganar". "Demorarlo es perder el tiempo", advertía el expresidente de la Junta.

Un día después, el 19 de mayo, el presidente de honor del PSOE-A -puesto para el que fue propuesto por María Jesús Montero en el último Congreso regional celebrado por los socialistas andaluces, en febrero de 2025 en Armilla (Granada)-, publicaba otro 'tuit' en el que defendía que "o repensamos Andalucía desde la socialdemocracia y el andalucismo con gente joven preparada, o como en el Titanic, nos iremos hundiendo poco a poco".

Congreso extraordinario del PSOE

Este lunes, 1 de junio, Rafael Escuredo ha publicado un nuevo comentario en el que comienza remarcando que él apoya a Pedro Sánchez, pero cree "necesario la convocatoria de un Congreso extraordinario del partido para revitalizarlo, renovar responsables y establecer una nueva dirección".

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Este 1 de junio se cumplen además ocho años del triunfo de la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy que permitió a Pedro Sánchez ser investido como jefe del Ejecutivo, responsabilidad que desempeña desde entonces y tras la celebración de elecciones generales en los años 2019 y 2023.