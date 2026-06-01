El PSC considera que no es "ni conveniente ni necesario" que Illa comparezca para explicar la financiación de la campaña de 2024

Aunque la mayoría de la oposición lo haya reclamado, el PSC considera que no es "ni conveniente ni necesario" que el president de la Generalitat, Salvador Illa, comparezca en el Parlament para explicar la financiación de su campaña de 2024. Así lo ha asegurado la portavoz del partido, Lluïsa Moret, después de que ERC se haya sumado a la petición de Junts, PP y Vox. Los socialistas catalanes no se mueven ni un ápice de la defensa que ya hicieron la semana pasada cuando se hizo público el auto de la Audiencia Nacional en el que pide información sobre cómo se sufragó esa contienda: que han "respetado la legislación electoral" y que siempre han actuado con "transparencia".

Estamos muy interesados por que todas estas noticias se aclaren cuanto antes mejor Lluïsa Moret — Portavoz del PSC

En la línea de lo que ha defendido Illa en los próximos días, Moret ha reiterado que el partido tiene un "respeto absoluto" a la justicia, aunque también ha reclamado que ese respeto se tenga también por la presunción de inocencia y la honorabilidad de las personas. Aunque ha reconocido que han vivido días "complejos", ha subrayado que eso no impide que en estos momentos la militancia socialista esté "motivadísima para dar la batalla" por defender los valores que representan y con las elecciones municipales en el horizonte.

Eso no quita que en el PSC cayera como un jarro de agua fría que el juez Pedraz haya puesto en el foco sus siglas. "Estamos muy interesados por que todas estas noticias se aclaren cuanto antes mejor", ha admitido Moret, que ha insistido en que toda la documentación de la que disponen está en manos de la Sindicatura de Comptes y que Illa se explica cada vez que se lo interpela. Por ello ha sido especialmente contundente respondiendo la acusación de "guerra sucia" que ha entonado Junts. "Todo el mundo sabe que el PSC no ha hecho guerra sucia, es una manera de justificar su derrota en las urnas", ha espetado. Y aún ha ido más allá después de que Alberto Núñez Feijóo haya planteado a Junts y PNV la moción de censura para convocar elecciones. "Si quieren acompañar a la fuerza política que más explícitamente ha estado contra lo que beneficia a los catalanes, lo deberán explicar", ha dejado caer añadiendo que espera que no caigan en "la trampa".

¿Hasta dónde llegarán los socios?

Sin embargo, tras el aluvión de causas judiciales que afectan al PSOE, la gran pregunta es hasta dónde pueden llegar los socios de Gobierno de Pedro Sánchez. Los Comuns han puesto este lunes la línea roja en que se llegue a "demostrar" una financiación irregular del partido. Eso sí que supondría, en palabras de la coordinadora de Catalunya en Comú, Candela López, una situación "inadmisible" que supondría un punto de inflexión. Mientras eso no suceda, la exigencia que hacen para continuar es que el presidente dé las explicaciones oportunas y que relance la legislatura con nuevas medidas en materia de vivienda y contra la corrupción.

"Exigimos a Sánchez que la legislatura valga la pena", ha asegurado la también diputada en el Congreso, que ha repetido, como dijo este fin de semana el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que Ferraz no sea un "lastre" que se lleve por delante la mayoría progresista. López ha enumerado el listado de iniciativas que han puesto junto a Sumar encima de la mesa. La primera, volver a llevar el decreto de prórroga de los alquileres al Congreso tan pronto como sea posible, algo por lo que ya se están produciendo conversaciones discretas con los grupos.

Por otro lado, y a tenor de la investigación que afecta a José Luis Rodríguez Zapatero, ha defendido la necesidad de reformar el estatuto que regula la actividad de los expresidentes para poner coto a las puertas giratorias y a la actividad de lobista. Y, en tercer lugar, ha reclamado que se activen las medidas de regeneración democrática que se acordaron hace un año, algo que, ha advertido, es "imprescindible para que se recupere la credibilidad" del mandato.

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"Más explicaciones y menos excusas"

"No hemos venido a gestionar la resignación", insisten los Comuns, que se han reivindicado como el ejemplo de que "existe una izquierda limpia y valiente", pese a reconocer la "persecución" que, a su juicio, padece el Gobierno de Sánchez desde hace ocho años. Eso no obsta, sin embargo, que consideren que hay que dar "más explicaciones y menos excusas", motivo por el que, ha recordado López, pidieron la comparecencia del presidente, algo que no está previsto que suceda hasta pasada la declaración de Zapatero el 17 y 18 de junio.