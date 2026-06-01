Josep Vila, presidente de la ANC: "Illa no respeta la autodeterminación y esto no es democrático"

Josep Vila (La Cellera de Ter, 1959) fue elegido presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) el pasado mes de abril, después de que Lluís Llach decidiera dar un paso al lado. Vila ya era conocido dentro de la entidad por su larga trayectoria como activista, pero su nombramiento fue una sorpresa fuera de la organización. Pedagogo y docente de formación, asume el reto de liderar la ANC después de una etapa de fuertes turbulencias internas y de pérdida de fuerza del movimiento independentista.

Las elecciones de la ANC demostraron dos cosas: que ya no existe un conflicto interno, pero también que la entidad pierde fuelle porque quedaron 18 puestos por cubrir.

Tenemos voluntad de suma y cohesión interna. Hay que recoser la entidad después de tantas divisiones internas. Es verdad que han quedado vacantes, pero el secretariado nacional es de 77 miembros, que son muchos, y se decidió que fueran 77 en un momento de efervescencia del movimiento. Pero ya no estamos en ese punto, así que revisaremos el marco normativo para adaptarnos. Hicimos una reforma hace un año, pero sabíamos que quedaba corta. Vamos a continuar con ello y ahora hay un contexto de cohesión interna que lo puede facilitar. También queremos mejorar el encaje de los jóvenes, que llaman a la puerta de la ANC y dicen que quieren implicarse.

Ya no estamos en un momento de efervescencia del independentismo, debemos reducir el número de secretarios nacionales de la ANC

Pero justamente una de las vacantes es la de la sectorial joven...

La gente joven está acostumbrada a organizarse de forma más ágil, sin tantos formalismos. Esto también debemos cambiarlo. Hemos visto un punto de inflexión. En los últimos años la participación de los jóvenes era muy pobre, la ANC era un movimiento básicamente de gente mayor, por lo que es una noticia excelente que los jóvenes llamen a la puerta. Lo vimos en el último 11 de septiembre. Hemos pasado por un duelo, venimos de una gran frustración, pero estamos en un punto de inflexión. Venimos de muy abajo, pero empezamos a ver brotes verdes.

¿Cómo valora los dos primeros años de Salvador Illa como president de la Generalitat?

Se presentó con el eslogan 'el Govern de todos' y ahora estamos en el 'malestar de todos'. Está aflorando el malestar producto de tantos años de un espolio escandaloso y de una colonización y un maltrato por parte del Estado.

El Consell Executiu ha aprobado los presupuestos y en esta ocasión sí cuenta con el apoyo de ERC y los Comuns. ¿Qué opina?

Si hablamos de presupuestos, tenemos que abordar el espolio de entre 22.000 y 25.000 millones de euros. O revertimos esta situación o, ¿cómo vamos a cubrir todo el gasto de los servicios públicos y del Estado del bienestar? ¿Qué han pactado? 5.000 millones en 15 años para la línea de tren orbital. Esto no le hace ni cosquillas al Estado. La población está cansada de la enésima tomadura de pelo. Tenemos una larga lista de incumplimientos. No nos podemos fiar.

El presupuesto no aborda el espolio fiscal, la población esta cansada de la enésima tomadura de pelo

Su antecesor era muy crítico con ERC y con el PSC. Decía que Illa era "parafascista" y que los republicanos eran poco patriotas. ¿Lo comparte?

Nosotros pedimos a todas las formaciones respeto a los derechos humanos y también al derecho de los pueblos y naciones a ser reconocidos internacionalmente. Tenemos un president de la Generalitat que no respeta el derecho a la autodeterminación de Catalunya. Esto no es un planteamiento democrático, pero no quiero ponerle atributos.

Òmnium Cultural se reunió con el president Illa y firmó el Pacte Nacional per la Llengua. ¿Qué relación tendrá usted con el Govern?

Nuestras relaciones con Òmnium son excelentes, pero nosotros no nos dirigimos al president de la Generalitat. Nuestro objetivo es construir una mayoría social favorable a la independencia. Podemos hablar con partidos o entidades, pero no es nuestra razón de ser. No tenemos previsto hacer ninguna ronda de contactos. Si el president nos llama, veremos qué orden del día propone y decidiremos si acudimos a una reunión.

Josep Vila, presidente de la ANC / Ferran Nadeu / EPC

¿Qué valoración hace del Pacte Nacional per la Llengua?

Es un acuerdo falto de ambición, de recursos y de voluntad. Estamos hablando de un Govern que dice estar preocupado por el catalán, pero que tiene consellers que utilizan el castellano en intervenciones públicas. Toda acción a favor del catalán es bienvenida, pero para nosotros este pacto era una maniobra de maquillaje y no quisimos participar. Un año después, se ve que ha quedado muy corto.

Si finalmente el Tribunal Constitucional impone un 25% de castellano en las aulas, ¿cuál debe ser la respuesta?

Necesitaremos una respuesta de país y sumar esfuerzos entre todos. Defender el catalán en la escuela es primordial. Nosotros estaremos, y no solo con acciones de denuncia. Si se necesitan respuestas de desobediencia civil, evidentemente, estaremos. Pero tenemos que esperar a la sentencia para proponer una respuesta. Hay que ser serios.

El Pacte Nacional per la Llengua ha sido una maniobra de maquillaje

El TC también debe pronunciarse sobre la amnistía. ¿Confía en que permitirá el regreso de Carles Puigdemont? ¿Tienen algo preparado para cuando vuelva?

La historia reciente no nos hace ser optimistas. Estamos a la espera, pero no con una actitud de confianza en la justicia. Sería iluso por nuestra parte. Sin conocer las posibilidades reales de regreso y sin conocer la voluntad que tienen los propios 'exiliados', sería precipitado por nuestra parte plantear acciones.

¿Cree que el hecho de que Junts y ERC mantengan los mismos liderazgos que en 2017 dificulta la unidad independentista? ¿Debería haber un relevo?

Es necesario que haya una regeneración democrática de los partidos. Pero esto pasa por muchos factores, no solo por los liderazgos. Esto es decisión de las formaciones, pero necesitamos volver a ganar credibilidad y confianza. Vemos con demasiada frecuencia que las promesas electorales cambian radicalmente durante las negociaciones, o que las líneas rojas desaparecen en tres meses.

Los partidos independentistas necesitan una regeneración democrática, no solo de liderazgos. Hay que volver a ganar credibilidad y confianza

¿Qué relación debe tener la ANC con Aliança Catalana?

Cuando pedimos respeto a los derechos humanos y al derecho de los pueblos a autodeterminarse, así como regeneración democrática, se lo pedimos a todos.

¿Aliança Catalana respeta los derechos humanos? ¿Usted cree que los discursos de Sílvia Orriols son xenófobos?

La ANC no debe convertirse en juez de si un partido merece una etiqueta u otra. No nos parecen posturas nada democráticas y nada respetuosas con los derechos humanos las que abrazan la xenofobia, si las hay, ni las que niegan el derecho a la autodeterminación. No apoyaremos ningún comentario despectivo hacia ningún colectivo. Lo explicite quien lo explicite.

¿Se puede pactar con Orriols?

El marco democrático tiene unas líneas rojas muy concretas. La xenofobia traspasa esta línea roja, la negación del derecho a la autodeterminación, también. Si no se respetan estos límites, somos partidarios de no pactar.

La xenofobia traspasa un línea roja, y la negación del derecho a la autodeterminación, también. No se debería pactar con los que no respetan estos límites

¿La ANC debe tener un discurso en política migratoria?

Debemos poner encima de la mesa este tema, de forma rigurosa, ya que hasta ahora no se ha hecho. La inmigración se tiene que gestionar, porque, si no, genera mucho malestar. Incluso las democracias nórdicas, muy avanzadas, debaten desde hace años qué gestión se debe hacer de la inmigración, qué tipo de inmigración se puede acoger, en qué condiciones, qué derechos y deberes se ponen... No podemos dejar de poner encima de la mesa temas que determinan el nivel de bienestar y de cohesión social.

¿Qué tienen previsto para la Diada del Onze de Setembre de este año?

Aún lo estamos empezando a definir, pero tenemos que hacer un llamamiento a la gente. El país se está desmoronando. ¿Nos quedaremos con los brazos cruzados? Tenemos que señalar el maltrato del Estado español.

¿Prevé una mayor participación en la manifestación?

Estamos viendo brotes verdes en el independentismo, pero debemos tener los pies en el suelo. Estamos seguros de que volverá a haber movilizaciones importantes, pero requerirá tiempo.

¿Un Gobierno del PP y Vox podría hacer crecer el independentismo?

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