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Elecciones municipales de 2027

Junts pone en marcha las primarias para elegir a su candidato en Barcelona el 21 de junio

Martí, Calvo, Freixa, Cuevillas y Argimon: los posibles candidatos de Junts a la alcaldía de Barcelona

El líder del grupo municipal de Junts, Jordi Martí, junto a la diputada del partido en el Congreso, Pilar Calvo, y al presidente de la federación de Barcelona, Joan Rodríguez; en una imagen de archivo.

El líder del grupo municipal de Junts, Jordi Martí, junto a la diputada del partido en el Congreso, Pilar Calvo, y al presidente de la federación de Barcelona, Joan Rodríguez; en una imagen de archivo. / Europa Press

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Carlota Camps

Carlota Camps

Barcelona
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Tras meses y meses de debate interno, Junts ya ha puesto en marcha el procedimiento para elegir a su candidato en Barcelona. A un año de las próximas elecciones municipales, los posconvergentes han constituido este lunes la Comissió Municipal Territorial (CMT), el organismo encargado de desarrollar el proceso de proclamación del candidato, que culminará con unas primarias el 21 de junio.

Según ha informado el partido, la CMT está encabezada por dos miembros de la ejecutiva, Joan Ramon Casals, responsable de política municipal, y Judith Toronjo, secretaria de organización; además de dos representantes de la federación de Barcelona y un representante de cada uno de los 10 distritos. Una vez constituida, los aspirantes a la carrera electoral ya pueden presentar sus candidaturas. Tienen tiempo hasta el 4 de junio, pero algunos han querido adelantarse y ya han formalizado el paso.

Es el caso de la secretaria primera del Parlament, Glòria Freixa, que, a través de las redes sociales, ha anunciado que se presenta para conseguir que Barcelona "vuelva a ilusionar" y sea "referente en el mundo".

También el actual líder municipal, Jordi Martí Galbis, y la diputada en el Congreso, Pilar Calvo, han verbalizado su voluntad de concurrir a esta votación interna y ya han empezado a hacer campaña por su cuenta. Quien, de momento, sigue deshojando la margarita es el abogado Jaume Alonso Cuevillas.

A partir del 4 de junio, tendrán seis días para conseguir los avales del 20% de los militantes y simpatizantes de la ciudad, que pueden apoyar más de una candidatura a través de un procedimiento telemático.

Aunque el reglamento interno del partido contempla hasta tres escenarios para proclamar al candidato, se da por hecho que se convocarán primarias, ya que hay al menos tres candidatos confirmados. Los otros dos procedimientos, la designación directa o la ratificación por parte de las bases de una propuesta de la dirección, estaban diseñados para casos como el de Xavier Trias hace tres años, que no encontró competencia interna.

La cúpula posconvergente intentó de nuevo repetir la operación de nuevo, pero ninguno de los fichajes que intentó acabó prosperando. Entre los nombres sondeados figuraron el exconseller Joaquim Forn, el expresident Artur Mas o el empresario Tatxo Benet.

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El 'no' de todos ellos llevó a la dirección a apostar por Josep Rius, portavoz del partido y hombre de confianza del expresidente Carles Puigdemont. Sin embargo, Martí Galbis no quiso renunciar a un puesto que considera que se había ganado por meritocracia y decidió forzar las primarias, proceso que concluirá finalmente el domingo 21.

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