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Juicio de Kitchen por la trama de corrupción policial vinculada al PP | Última hora desde la Audiencia Nacional
Especial multimedia | Los fogones de la Kitchen
El juicio de la Audiencia Nacional (AN) sobre la 'Operación Kitchen' inicia una nueva semana, tras jornadas pasadas en las que comparecieron el expresidente Mariano Rajoy, la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría y el exministro y todavía hoy senador Javier Arenas, entre otros, además del hijo de Bárcenas e Iglesias, Guillermo Bárcenas, y distintos miembros de la Guardia Civil y la Polícia Nacional.
Por el caso Tándem, del que Kitchen es una pieza separada, Villarejo acumula tres condenas, la más abultada una de 13 años de prisión, mientras que ha sido absuelto en otros cinco procedimientos.
Villarejo, convaleciente
También está previsto que este lunes pueda declarar Villarejo, convaleciente tras una operación y a quien la Fiscalía pide 19 años de cárcel por este presunto dispositivo ilícito y por ser una de las personas encargadas de gestionar al conductor de Bárcenas, Sergio Ríos, que habría sido captado como confidente de la trama y recompensado con fondos reservados, según la investigación.
El tribunal ha escuchado en las pasadas semanas audios de Villarejo en los que este hablaba del «cocinero», el nombre con el que se referían al chófer, o aludía a favores que había hecho en el caso Gürtel o a que podía buscarle «una avería» a El Asturiano, como llamaba a Rajoy, a quien también apodaba El Barbas.
También figuran conversaciones entre este comisario y Dolores de Cospedal, aunque no forma parte de este procedimiento una posible conexión política entre la operación parapolicial orquestada presuntamente por la cúpula de Interior y el Partido Popular, después de que el juez instructor dejase fuera de esta causa a la ex secretaria general del PP.
Pino, el DAO entre 2012 y 2016
Ahora llega el turno de que declare Eugenio Pino, director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional entre 2012 y 2016 y que enfrenta una petición de 15 años de cárcel y 33 de inhabilitación por parte de la Fiscalía, que considera que desde la cúpula de Interior, junto a otros encausados, ideó la operación policial ilícita, que también buscaba presuntamente sustraer información que pudiera ser incriminatoria para el PP en el caso Gürtel por financiación ilegal del partido.
El que fuese responsable de la Policía, ya jubilado, defiende que Kitchen fue una operación legal que respondió al «lícito, pertinente y necesario interés policial».
El ex director operativo de la Policía y el excomisario Villarejo declaran en Kitchen
La Audiencia Nacional reanuda el juicio Kitchen, que esta semana tendrá solo una jornada, la de este lunes, en la que está previsto que declaren el exdirector adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, y el excomisario José Manuel Villarejo acerca de una presunta operación parapolicial entre 2013 y 2015 para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas.
El juicio, que se alarga ya durante dos meses, encara su fase final, después de que el pasado jueves declarasen como acusados el ministro del Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, y el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, que negaron haber dado orden de investigar al extesorero del PP o a su familia.
La semana que viene
Se reanudará el lunes el juicio con la comparecencia ante el tribunal de Eugenio Pino, por entonces, director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional
Minutos después de las 14.00 horas, la presidenta del tribunal da por concluida la sesión de hoy.
El fin del juicio por esta semana llegó una vez concluidas las declaraciones este viernes del exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz
Comienza la declaración del exministro Jorge Fernández Díaz
El exministro Jorge Fernández Díaz comenzó su declaración ante el tribunal del juicio de la Kitchen poco después de las 13 horas de este jueves
Concluye la declaración de Francisco Martínez
Poco después de dos horas y media, concluye la declaración del que fuera secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez de la época de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior declaración concluye el turno de palabra.
El Tribunal ha decidido dar un receso de 15 minutos antes de seguir organizando el día
Villarejo, según EFE, le informaba de asuntos de inteligencia, de informaciones que podían dar lugar a investigaciones, le adelantaba noticias que iban a salir en prensa y en otras ocasiones trasladaba "puros chascarrillos". "Hablaba tanto, a veces en clave, utilizaba apodos, reconozco que a veces ni siquiera le entendía bien", ha recalcado Martínez.
Sobre tres de las grabaciones con Villarejo que figuran en la causa, ha dicho que no las recuerda, aunque tampoco las niega, y ha insistido en que no le trasladó nada irregular "porque no lo hizo nunca", aunque el comisario hablaba bajito, saltaba de unas informaciones a otras y, a veces, ha explicado, le "aturdía un poco".
Con Villarejo
En su declaración, Martínez ha hablado de la relación que mantuvo con el comisario Villarejo, que comenzó cuando era jefe de gabinete del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, en 2012, y éste le instó a escuchar la información que transmitiese este agente, que tenía el aval de ser una persona "fiable" por parte de Juan Cotino, que había sido director general de la Policía.
A partir de entonces Villarejo le informaba de diferentes cosas y cuando Martínez se convierte en secretario de Estado comprobó las relaciones del comisario con la judicatura o hablaba abiertamente de lo que hacía, lo que le generó confianza.
Según su versión, Martínez instó a Villarejo a poner en conocimiento de la Fiscalía la información que tuviera interés, le puso en contacto con el fiscal jefe Anticorrupción Antonio Colinas o concertó una reunión con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) cuando le habló de información relacionada con Bárcenas y se vivió el "salto cualitativo" de saber que el extesorero tenía cuentas en el extranjero.
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