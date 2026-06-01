Juicio de Kitchen por la trama de corrupción policial vinculada al PP | Última hora desde la Audiencia Nacional

Villarejo, convaleciente

También está previsto que este lunes pueda declarar Villarejo, convaleciente tras una operación y a quien la Fiscalía pide 19 años de cárcel por este presunto dispositivo ilícito y por ser una de las personas encargadas de gestionar al conductor de Bárcenas, Sergio Ríos, que habría sido captado como confidente de la trama y recompensado con fondos reservados, según la investigación.

El tribunal ha escuchado en las pasadas semanas audios de Villarejo en los que este hablaba del «cocinero», el nombre con el que se referían al chófer, o aludía a favores que había hecho en el caso Gürtel o a que podía buscarle «una avería» a El Asturiano, como llamaba a Rajoy, a quien también apodaba El Barbas.

También figuran conversaciones entre este comisario y Dolores de Cospedal, aunque no forma parte de este procedimiento una posible conexión política entre la operación parapolicial orquestada presuntamente por la cúpula de Interior y el Partido Popular, después de que el juez instructor dejase fuera de esta causa a la ex secretaria general del PP.