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Juicio de Kitchen por la trama de corrupción policial vinculada al PP | Última hora desde la Audiencia Nacional

Especial multimedia | Los fogones de la Kitchen

El excomisario José Manuel Villarejo, en la Audiencia Nacional.

El excomisario José Manuel Villarejo, en la Audiencia Nacional. / José Luis Roca

Tono Calleja Flórez

Cristina Gallardo

Ángeles Vázquez

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El juicio de la Audiencia Nacional (AN) sobre la 'Operación Kitchen' inicia una nueva semana, tras jornadas pasadas en las que comparecieron el expresidente Mariano Rajoy, la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría y el exministro y todavía hoy senador Javier Arenas, entre otros, además del hijo de Bárcenas e Iglesias, Guillermo Bárcenas, y distintos miembros de la Guardia Civil y la Polícia Nacional.

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