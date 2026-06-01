Reunión del Consell Nacional
ERC activa la elaboración de la lista electoral para las generales en pleno conflicto con Rufián
El partido de Junqueras quiere que Rufián vuelva a ser el candidato pero rechaza el frente de izquierdas que promueve
Rufián pone condiciones a ERC para volver a ser candidato y a la vez se ofrece a liderar un nuevo espacio de izquierda en España
Críticos de ERC presentan una denuncia interna contra Rufián por "deslealtad al partido"
ERC celebrará el sábado un Consell Nacional en el pondrá en marcha la maquinaria del partido de cara a las elecciones generales que tienen que celebrarse, como muy tarde, en julio del año que viene. El partido independentista activa el procedimiento para elaborar las listas electorales en un momento de tensión con su líder en el Congreso, Gabriel Rufián. La formación de Oriol Junqueras sigue confiando en Rufián para que sea de nuevo el próximo candidato, pero rechaza el frente de izquierdas con otros partidos que promociona el diputado republicano. Esta cuestión hace meses que enrarece el ambiente en el partido.
La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha sido la encargada de anunciar este lunes la convocatoria del Consell Nacional, que será en Banyoles y que también servirá para preparar las elecciones municipales programadas para el 27 de mayo del año que viene. En rueda de prensa, la dirigente ha asegurado que el partido es "muy optimista" de cara a este próximo ciclo electoral. ERC se encuentra en un ciclo a la baja desde, precisamente, las elecciones locales de 2023 y considera que tiene posibilidades de dejarlo atrás.
La elaboración de la lista al Congreso no solo genera atención por las discrepancias estratégicas entre la dirección del partido y Rufián por el frente de izquierdas, sino también porque el diputado en el Congreso avisó hace unos días de que pondría ciertas "condiciones" a su partido si quiere que lidere la candidatura. "Yo no voy a presentarme por ERC si no hay unas condiciones. Todo el mundo lo sabe y las conversaciones son las que son", dijo hace un par de semana en un acto en Madrid. Una de estas condiciones, según explicó EL PERIÓDICO, es las personas que formarán parte de la lista. Rufián no está cómodo con todos los compañeros actuales de su grupo.
Este lunes, Alamany ha reiterado la voluntad de que Rufián sea el candidato, pero ha rechazado que el partido pueda intervenir en la elección de las personas que formarán parte del conjunto de la candidatura. "Existe un procedimiento para hacer posible las listas. Las federaciones territoriales [del partido] presentan y votan a sus candidatos. Así es como se hace una lista a las Cortes Generales", ha dicho. De forma más o menos explícita, pues, ha intentado rebajar las pretensiones del Rufián.
Sin embargo, ha evitado el choque directo con su líder en Madrid. No solo eso, ha insistido en que debe volver a ser el candidato como lleva siéndolo desde 2015. "Estoy convencida de que será una lista en donde todo el mundo se podrá sentir cómodo y con Rufián al frente si él quiere, porque es uno de los mejores activos que tenemos en el partido", ha zanjado.
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